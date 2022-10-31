「多晶矽」飆漲 中國官方「保供穩價」

面對價格高居不下的太陽能原料「多晶矽」，中國官方決定出手以「保供穩價」。中國發改委、能源司等兩部門近日發布通知稱，要多措並舉保障多晶矽供應能力，紓解太陽能產業鏈上下游產能、價格問題，提升太陽能發電產業鏈供應鏈 配套供應保障能力。

中國官方同時也鼓勵以市場方式來調節多晶矽的價格。《通知》指出，對於主動控制多晶矽等產品價格水平的企業，有條件的地方，特別是綠電資源豐富的地方，支持其通過市場化方式降低多晶矽生產用電成本。

對於官方舉措，中國有色金屬工業協會矽業分會專家委副主任呂錦標表示，創造有利條件促成多晶矽項目早投產、快提產，現有產能開足釋放產能，增加供應量，這樣能夠改善零售市場的供需關係，引導矽料交易價格回落。

高純多晶矽是太陽能產業鏈的核心基礎原料。2020年下半年以來，受市場需求旺盛、產業鏈供給彈性不足等影響，多晶矽價格從每噸不足人民幣6萬元大幅上漲。經2021年底短暫回落，2022年再度高漲，截至目前每噸超過人民幣30萬元。

多晶矽價格高漲引發業者叫苦連天。這直接導致產業鏈其他產品價格處於高位，例如矽片、電池、組件價格較年初已分別上漲29.3%、21.3%、5.3%。

也因為多晶矽價格過高，以往報價機制也因而暫停發布消息。例如在中國業界具有一定影響力的「安泰科多晶矽」價格採集發布，為避免被過度解讀、造成誤解，自9月8日起停止發布訊息，這也是矽業分會八年以來首次暫停多晶矽報價。

此前，中國工信部、市場監管總局與能源局等三部門召開集體約談會，有關司局負責人分析，近期中國太陽能產業部分產品價格持續急劇上漲，引發產業鏈供應鏈劇烈震盪。這當中既有國際貿易環境複雜、新冠疫情 反復衝擊、下游需求大幅增長、各環節建設周期差異等原因，也有部分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇等因素。