中國刺激房市 鼓勵自由業、兼職、派遣工買樓

中國激勵樓市，多地鼓勵買房目標鎖定收入較不固定、甚至薪水較低的靈活就業人口。（新華社）

中國樓市持續低迷，為刺激樓市，除鼓勵人才購房，鬆綁諸多限制外，中國多地還將鼓勵買房目標鎖定收入較不固定、甚至薪水較低的靈活就業 人口（自由業、派遣工或兼職），從公積金政策著手，鼓勵該群體買房，包括湖南、廣東、重慶等地推出有關措施，希望能激發靈活就業人口在樓市消費力。

中國國家統計局此前發布數據顯示，截至去年底，中國共有靈活就業人口2億人。如果以中國近9億勞動人口計算，等於每五個勞動力中就有一位是靈活就業。

綜合媒體報導，目前中國對於靈活就業人口的鼓勵政策以公積金支持為主。一般而言，對中國受雇員工來說，中國規定企業需幫員工存繳住房公積金，員工有住房公積金有助於買房，因為相較一般的商業貸款 ，住房公積金貸款利率 較低。不過靈活就業者因其雇主不定，較難有繳納住房公積金機會。而能否參與繳交住房公積金，各地規則不一，此前上海、武漢、廣西等城市推出靈活就業者能以個人身分繳納住房公積金政策。

近期，湖南省益陽市南縣發布相關平穩房市措施通知中，其中一條顯示，針對個體工商戶、自由職業者、進城務工人員等靈活就業人員自願繳存住房公積金，並符合貸款條件的人員發放住房公積金貸款；此外，東莞市住房公積金管理中心28日也發布關於試行靈活就業人員參加住房公積金制度的通知。只要符合規定的靈活就業人口，可依最新通知參與住房公積金制度。

對於上述現象，58安居客房產研究院分院院長張波分析，在樓市政策中，公積金貸款政策調整在今年各地方政府上十分明顯。而支持靈活就業人員繳存公積金也是降低公積金貸款門檻表現的一種，對靈活就業人員而言，通過支持繳存公積金、申請住房公積金個人住房貸款，可以激發靈活就業人員加入到公積金使用範圍來，同時可以增加靈活就業人員購房支付能力，降低月繳房貸壓力。

中國房市仍在築底中，9月各線城市房價均跌。據中國統計局最新發布數據顯示，一線城市新房銷售價格月增率由8月上漲0.1%轉為下降0.1%；二線城市新房銷售價格月減0.2%；三線城市月減0.4%。