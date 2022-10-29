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兩大利空罩頂 中國新能源電池類股崩跌

記者林宸誼／綜合報導

受前一日傳藝科技鈉電池數據造假，以及美國預計近期將和盟友達成協議，一同限制對中國出口尖端晶片的製造工具影響，A股滬深兩市股指28日開低走低，其中能源股成為重災區，而創業板指領跌，一度跌近4%；各類股幾乎全線下跌。

截至收盤，滬指跌2.25%，創今年4月28日以來新低；深證成指跌3.24%，創業板指跌3.71%。個股呈現普跌態勢，兩市超4500股飄綠，上漲個股僅300多檔。

整個新能源電池類股28日崩跌，鋰電類股重挫，連權重股寧德時代、億緯鋰能均跌超5%，比亞迪跌逾6%。

其中寧德時代開低走低，股價一度跌破人民幣370元，股價寫五個月新低，市值距離人民幣9000億元（約1246.7億美元）之下一步之遙，寧德時代股價連七天下探。

港股比亞迪也受累，汽車股也中箭；港股恒指昨天跌近600點，收盤價港幣1萬4863.06點，創13年新低。

小鵬汽車挫逾14%，一度破底觸及港幣25.65元，最終收盤價港幣26元；理想汽車跌近11%，一度破底觸及港幣53.2元，最終收盤價港幣53.7元；蔚來汽車跌近一成，最終收盤價港幣73.5元。

路透報導，美商務部高級官員日前表示，拜登政府預計將於近期與盟友達成協議，限制向中國出口尖端晶片的製造工具，受晶片管制直接衝擊的半導體股走挫，港股的中芯國際跌3.25%，華虹半導體跌6.38%。

香港恒生指數收盤大跌3.66%，恒生科技指數下殺 5.56%。

彭博報導，華鑫證券分析師 Yan Kaiwen 表示，市場仍面臨放緩壓力，原因包括「二十大」令人失望、消費疲弱、工業企業利潤低迷，以及零星疫情爆發。

彭博最新調查顯示，經濟學家預估，直到2024年，中國每年經濟成長都不到 5%。經濟學家對今年成長率的預測，從3.4%下修至3.3%，明年從5.1%下調至 4.9%，2024年從5%調降至 4.8%。

證券時報報導，源達投顧認為，在大環境相對低迷下，後續力度情況還要進行進一步跟蹤，尤其昨日市場情緒再度低迷，因此操作上建議短期繼續多看少動，保持一份耐心，中期依舊處於築底反覆階段，因此建議理性看待。

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