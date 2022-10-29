聯發科第3季獲利近三季低點 第4季營收估減至24％

手機晶片 大廠聯發科28日召開法說會，釋出對景氣保守的警訊。執行長蔡力行坦言，全球總經環境及市場需求處於不確定性，即使通路及客戶的庫存都較前一季減少，但未來的需求展望仍不明朗下，本季多數客戶下單仍然保守。

聯發科28日公布第3季合併營收 為1421.61億元新台幣（約43.8億美元），季減8.7%、年增8.5%，單季毛利率是與第2季持平的49.3%，獲利為310.85億元新台幣（約9.5億美元），季減12.7%、年增9.6%，每股純益為19.54元，是近三季低點。

聯發科累計前三季營收4406.02億元新台幣（約135.9億美元），年增20.8%，歸屬母公司淨利為996.53億元新台幣（約30.7億美元），年增22.4%，每股純益為62.95元，前三季仍賺進超過六個股本。

蔡力行表示，預期客戶調整對聯發科的最大影響將反應在本季。第4季營收預期將季減16％至24％，超乎外界預期，導致全年營收增幅估計將從17％至19％，降為約11％至13％左右的水準，也低於原先預期。

至於回升的時機，蔡力行表示，聯發科已經觀察到，較早開始大幅度庫存管理的客戶，本季已恢復部分拉貨動能，可能在明年上半年有機會看到更多回補庫存的需求。

聯發科上次法說會已將今年業績增幅由原先估計的二成，修正為高十位數（high-teens）百分比，大約是17％至19％之間。28日沒有再修正全年業績增幅，法人以聯發科對第4季營收預測區間來計算，全年增幅將降為11.1％至13.4％之間。

聯發科第4季營收以美元對新台幣匯率1比31.5計算，估計落在1080億至1194億元新台幣（約33.3億至36.8億美元）之間，季減16％至24％，與去年同期相比減少7％至16％，毛利率估計落在48.5％加減1.5個百分點。

蔡力行指出，今年有許多無法預期的國際事件、地緣政治的不利影響及總經環境不確定性，全年營收低於原先預期，但營收及獲利依然可望創歷史新高。

蔡力行也暗示，上游晶圓代工報價上漲，聯發科的產品將會反映成本。下一世代的手機旗艦晶片將於11月上市，預期今年底開始挹注營收，旗艦產品對於明年5G業務的貢獻度將更高，有助於提升平均銷售單價。

雖然營收成長不如預期，聯發科強調，常態性現金股利配發率維持80％至85％不變，為期四年的每股16元特別現金股利，仍按進度發放至2024年。