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出口疲弱 表現不如預期 台灣上季GDP成長率 下修至4.1%

記者葉卉軒／綜合報導
台灣今年第3季經濟成長率概估統計為4.1%，較8月預測數大減0.61個百分點。圖為台北市信義區街頭人潮往來。（中央社）
台灣今年第3季經濟成長率概估統計為4.1%，較8月預測數大減0.61個百分點。圖為台北市信義區街頭人潮往來。（中央社）

台灣主計總處28日公布台灣第3季經濟成長率概估4.1%，較8月預測值4.71%減少0.61個百分點。主計總處專門委員吳佩璇表示，關鍵在於商品出口不如預期所致。若第4季GDP仍維持原先8月3.53%的預測數，併計前三季，今年全年經濟成長率則為3.6%。

吳佩璇指出，由於美中貿易戰持續，全球經濟下行風險升高，皆有可能影響後續的經濟發展，主計總處將於11月29日發布今年和明年的最新GDP預測。

不過，目前全年經濟成長率3.6%的預測，不只高於國際貨幣基金（IMF）對台預測值3.3%及亞銀的3.4%，且可望連續第四年優於全球經濟成長率。

吳佩璇指出，出口不如預期，主要由於全球通膨壓力仍高，貨幣續趨緊縮，加上中國大陸持續動態清零防疫政策，國際景氣明顯降溫，市場需求減弱，廠商購置原物料及資本設備也轉趨審慎，再加上庫存調整加劇，牽制出口動能，使得第3季出口金額較原先預期減少82億美元。

在資本形成方面，則較原先預期好。吳佩璇指出，由於廠商持續推進製程提升與布建綠能設施，第3季新台幣計價資本設備進口增3.87%，國內製造業投資財生產能亦增11.07%，營建工程機械設備及智慧財產投資續增，並計存貨變動，剔除物價因素後，概估資本形成實質成長0.91%，較預測數增1.46個百分點，對經濟成長貢獻0.28個百分點。

不過，媒體關心近期部分科技大廠陸續釋出資本下修訊息，未來是否削弱經濟成長動能，並反映在未來各季？對此吳佩璇表示，主計總處將在11月29日經濟預測時，會將廠商在法說會釋出的訊息一併考量。

不只資本形成較原先預期好，內需方面，第3季民間消費更是成長7.49%，不僅較預測數增加1個百分點，對經濟成長貢獻度3.24個百分點，更創下2004年第3季以來新高。

吳佩璇指出，雖然台灣邊境開放得比較晚，不過隨著開始有國人出國，在國外消費，以及來台人數增加，都可望進一步帶動服務輸出，這些都是支撐經濟的正面因素。

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