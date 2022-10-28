中國工業利潤下滑 外商壓力大 「動態清零」加重負擔

企業利潤持續下降，凸顯企業生產經營還存在一定困難，工業企業效益恢復面臨風險挑戰。（新華社）

中國國家統計局27日公布數據顯示，1至9月全國規模以上工業企業利潤 總額人民幣6兆2441.8億元（約8674億美元），年減2.3％，降幅比前八月擴大0.2個百分點。企業利潤持續下降，凸顯企業生產經營還存在一定困難，加上國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，工業企業效益持續恢復面臨風險挑戰。

其中，外商及港澳台商投資 企業1至9月利潤年減9.3％，衰退高於平均值，凸顯中國「動態清零」政策下，外商及港澳台商經營壓力相對沉重。

數據顯示，1至9月，中國主營業務在人民幣2000萬元（約277.8萬美元）以上的工業企業中，國有控股企業利潤總額人民幣2兆947.9億元（約2910億美元），年增3.8％，是最不受影響的企業類型；股份制企業利潤總額人民幣4兆5593.4億元（約6334億美元），年減0.4％；外商及港澳台商投資企業利潤總額人民幣1兆4814.5億元（約2058億美元），年減9.3％；私營企業利潤總額人民幣1兆7005億元（約2362億美元），下降8.1％。

有分析指出，中國各地嚴格的「動態清零」防疫政策打擊了經濟和製造業，尤其對外商及私營企業衝擊最大。同時，全球需求疲軟也給出口導向型製造商帶來更大的壓力。從中國官方公布數據可以看出，上游企業中，1至9月採礦業利潤較高，累計增長76％，這部分大多為國企經營，而製造業利潤下降了13.2％。

雖然整體製造業利潤仍呈現二位數下降，但裝備製造業利潤卻由降轉增，顯示工業企業利潤行業結構正在改善。

數據顯示，1至9月，裝備製造業利潤年增0.6％，今年以來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較前八月回升0.8個百分點。裝備製造業利潤占規模以上工業的比重為31.5％，較年初提高約6.4個百分點。

前九月汽車 製造業利潤雖下降1.9％，但在產業鏈供應鏈修復、新能源汽車生產增長等因素帶動下，降幅收窄5.4個百分點，其中9月當月利潤增長47.4％。

展望10月工業利潤趨勢仍不樂觀。中國光大銀行分析師周茂華表示，近幾個月來，油價上漲和人民幣貶值導致進口成本上升也加劇企業困境，部分中下游製造業面臨能源和原材料成本壓力。

英大證券研究所所長鄭後成表示，在全球宏觀經濟下行背景下，中國出口增速也會隨之放緩。與此同時，房地產投資增速短期內難言反轉。對工企來說，這些都是利空因素。他預計10月工業企業利潤可能繼續下降。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，儘管工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，當前企業利潤仍在下降，企業成本水準仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難，加上國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，工業企業效益持續恢復面臨風險挑戰。