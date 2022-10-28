華為前3季淨利潤619億美元 小幅下滑

中國電訊設備商華為27日發布財報，今年前三季營收為人民幣4,458億元，主營業務利潤率為6.1%。（新華網）

在美國持續制裁與打擊下，中國電訊設備商華為 27日發布財報，今年前三季營收 為人民幣4458億元（約619.3億美元），主營業務利潤 率為6.1%。

而去年同期，華為前三季營收為人民幣4558億元（約633.2億美元），淨利潤率10.2%。與去年相比，今年營收、獲利均出現小幅下滑。根據路透計算，華為前三季獲利銳減42.45%，至人民幣267.5億元（約37.1億美元）。

澎湃新聞報導，根據之前華為公布的第1季和上半年財報業績推算，華為第3季營收人民幣1442億元（約200.3億美元），年增6.5%，為連續第2季溫和增長。

華為輪值董事長徐直軍表示，整體經營結果符合預期，終端業務下行趨勢持續放緩，ICT基礎設施業務保持穩定增長。

根據之前華為公告，華為今年第1季營收人民幣1310億元（約181.9億美元），淨利潤率4.3%；2022年上半年營收人民幣3016億元（約419億美元），淨利潤率5.0%。其中，運營商業務收入為人民幣1427億元（約198.2億美元），企業業務收入為人民幣547億元（約75.9億美元），終端業務收入為人民幣1013億元（約140.7億美元）。從公布的數據初步可以看出，華為的主業毛利率在逐步改善。

華為微信公眾號26日發布，在2022全球移動寬帶論壇（Global MBB Forum ）期間，華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤表示，5.5G已經取得了三大關鍵進展，目前華為正在與行業共同推進5.5G技術，涵蓋固定和無線領域。

美國政府在2019年將華為列入出口黑名單，規定該公司未獲美方批准，禁止採購美企的零件和技術，此舉重創華為手機業務，該事業2019年在中國市場市占率高達42%，如今已落後競爭對手。