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美國第3季GDP成長2.6% 高於預估

中國美團徵才 攻港外賣市場

記者黃雅慧／綜合報導

中國外賣平台巨頭美團計畫拓展香港外賣市場，正招聘香港工作人員。據美團官方招聘平台正在招聘中的境外業務職務共計20個，職位包括產品經理、戰略分析、用戶運營、商業分析、客服負責人等。受到該消息影響，美團26日在港股盤中一度漲超6%。

美團的招聘訊息顯示，在工作地點一欄標注了香港，在招聘要求中註明「具有國際化從業經驗者優先」及「粵語及英語可以作為工作語言者優先」。

科創板日報報導，美團內部人事透露美團正在招聘進入香港市場的工作人員。為何美團會選擇出海？有分析認為美團外賣業務營收增長乏力，美團買菜、社區團購、美團優選等新業務又虧損嚴重，迫切需要尋找新的業績增長點，出海開拓新市場是最佳選擇。

不過，美團要進入香港市場挑戰艱鉅。目前香港外賣市場由Foodpanda 和 Deliveroo兩座山頭獨占，這兩家平台搶占超過90%的香港外賣市場份額。而在全球範圍內擴張勢頭凶猛的Uber Eats在2016年進入香港市場，但多年運營後的市場份額始終在5%左右徘徊，最終於2021年底，宣布關停香港地區的外賣業務。

據刺蝟公社分析，香港外賣市場有幾個特質與大陸外賣市場不同：一是起送費較高，商品價格略高於線下；二是餐廳提供外賣配送的距離範圍較小；三是配送時間多在10到30分鐘之間；四是配送費高昂。在面對香港「雙寡頭」占據的格局，加上香港原有的外賣市場特質，美團能否融入香港市場，又或是複製大陸模式到香港外賣市場，成為業界高度關注議題。

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