美元轉弱效應 台幣終結連5貶

受到國際美元轉弱、人民幣匯率 強彈影響，新台幣匯率26日收盤強升1.04角，漲幅為近一個月最大，終場以32.215元作收，終結連五貶；因熱錢轉為匯入，金額約2、3億美元，加上出口商適逢月底積極拋匯，以及中央銀行尾盤刻意賣匯拉抬，匯市昨日交投熱絡，總成交量擴大至19.14億美元。

匯銀主管指出，新台幣匯率26日罕見強彈，除美元走勢疲軟外，市場傳出，中國人民銀行指示國有銀行賣出美元，使人民幣匯率上演「大反攻」行情，台灣中央銀行也跟進、在尾盤拋匯調節，令新台幣匯率大升逾1角作收，終結新台幣匯率連日來的重貶行情。

匯銀主管指出，「人民幣匯率超猛的，有如神龍擺尾般大彈跳，市場傳出，中國人行下令國有銀行進場拋匯，目的就是阻貶人民幣匯率。」

央行 統計顯示，前一日人民幣兌美元匯率貶破7.3，為近15年的新低，26日上演大逆轉，匯價強勢反彈至7.18，市場對此議論紛紛。

匯銀主管指出，「人行出手了，老大（指央行）也刻意將新台幣匯率拉上來，雖然新台幣短期內還是偏弱整理，但可以趁這個機會讓貶勢緩一緩。」展望後市，匯銀主管認為，近期國際美元走勢由強轉弱，主要是反映市場對美國12月可能放緩升息 腳步的預期，儘管11月仍有極高機率升息3碼，但12月是否轉為升息2碼，成為市場關注焦點。

不過，台灣目前基本面偏弱，恐無法吸引資金持續流入，只是近日適逢月底，為出口商拋匯旺季，加上美元走弱，預估新台幣匯率短期內將維持32元至32.5元的區間盤整。

央行統計顯示，美元指數昨天下跌1.68%，主要亞洲貨幣全數反彈。其中，日圓反彈1.22%，人民幣強升1.18%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅為0.46%，新台幣匯率升值0.32%。