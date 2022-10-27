中國「AI晶片第一股」寒武紀 虧損止不住

號稱中國「AI晶片 第一股」的寒武紀持續虧損。寒武紀26日披露第3季財報顯示，公司前三季營業收入為2.64億元（人民幣，下同，約3614萬美元），年增18.86%；第3季營業收入人民幣9258.11萬元，年增9.5%。令人憂心的是虧損止不住，第3季淨虧損人民幣3.22億元（約新台幣14.4億元），累計前三季淨虧損9.45億元。

寒武紀的主營業務在於應用各類雲服務器、邊緣計算設備、終端設備中人工智慧核心晶片的研發、設計和銷售，以及為客戶提供豐富的晶片產品與系統軟體解決方案。

寒武紀在成立初期拿到華為 訂單而一鳴驚人，因而在AI投資 浪潮中受資本追捧。寒武紀成立當年便推出寒武紀1A處理器，為全球首款商用終端智慧處理器，且入選世界互聯網大會評選的十五項「世界互聯網領先科技成果」。

寒武紀1A處理器支持視覺、語音、自然語言處例任務。隨後華為獲得寒武紀1A的IP授權，集成到華為海思的麒麟970晶片中，成為全球首款人工智慧手機晶片，此款晶片的發布，確立了華為頂級手機晶片廠的地位。但在華為自研技術後，寒武紀IP授權業務再無大客戶青睞。

寒武紀表示，本報告期比去年同期虧損增加擴大，主要是因報告期研發人員投入、研發資產折舊攤銷及確認的股份支付較去年同期增加所致。報告期內，寒武紀研發投入合計3.34億元，年增15.71%，占營業收入的比例高達361.1%，年增19.37％。

不過，寒武紀近期仍獲得創投投資。寒武紀旗下的「寒武紀行歌科技」9月23日宣布獲得博世集團旗下博世創投的投資。寒武紀執行長陳天石透露，行歌科技目前在研發三款自動駕駛晶片，而最受外界關注的一款，則是號稱中國國內首顆七奈米、面向L4自動駕駛的晶片及計算平台，預計明年發布。

儘管如此，就如同中國AI企業正面臨「高研發、高虧損」的困境。先前寒武紀第2季淨虧損3.35億元，虧幅較第1季擴大人民幣0.48億元。

此前據華泰證券分析，寒武紀虧損幅度擴大主要由於研發費用持續增長及產品結構變動導致毛利率下滑。未來該行業競爭加劇，加上投入過高研發，可能導致短期仍無法盈利。