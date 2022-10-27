中國稀土 前3季營收獲利雙升

中國稀土26日發布前三季財報，營收及淨利均獲得高增長。（新華社）

中國稀土 26日發布前三季財報，營收 及淨利均獲得高增長。其中，前三季營收31.69億元（人民幣，下同，約4.3億美元），年增58%；歸屬母公司股東淨利人民幣3.68億元，年增86%，基本每股收益為人民幣0.3752元。對於業績明顯增長，財報中提到，主因報告期內部分稀土產品價格較上年同期上漲影響。

事實上，今年以來中國稀土價格歷經滑梯般的調整過程。今年3月，中國工信部要求稀土行業保供穩價後，稀土價格指數 從歷史高點持續回落至9月初低點，跌幅逾41%，幾近腰斬，而中證稀土指數跌幅也達到23%。

9月底，十一假期節前，受到下游磁材廠節前補庫持續進行，加之稀土行業逐步進入旺季，部分下游商家開啟備貨，需求有所提升，稀土行情價格走高；但10月以來，下游商家備貨情緒下滑，稀土行業漲幅放緩。

儘管稀土價格歷經修正，但稀土公司利潤仍大幅增長。中金公司分析認為，前期價格大幅下跌已將需求下滑和供應釋放的預期體現殆盡，隨著磁材下游需求傳統旺季的到來，有望驅動稀土價格持續回升。

此外，中國稀土在歷經整合之後，實力更加增強。五礦稀土日前正式更名為中國稀土。

隨著更名，中國稀土行業集中度進一步提升。且稀土開採冶煉嚴格按照配額管控，供給有序且產量相對有限。

此外，隨著新能源汽車、工業電機、風力發電、變頻空調等領域的持續拉動，再加上中國官方「雙碳」政策的支持，稀土永磁材料在中國稀土消費結構中占比達到39.21%，完全打開未來需求空間。

據美國地質調查局（USGS）發布初步數據，2021年世界稀土礦開採量28萬噸，中國稀土開採量為16.8萬噸，占比60%。

不過，據彭博報導，近期劍橋大學一個團隊和來自奧地利的合作者發現一種製造新型磁性材料鐵-鎳（tetrataenite）的新方法，可能成為稀土永磁的替代品。如果上述工藝在商業上被證明可行，中國在全球稀土市場的主導地位恐將受到衝擊。