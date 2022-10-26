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台投審會通過 聯電買回廈門聯芯股份

記者黃有容、李孟珊／綜合報導

台灣經濟部投審會25日公告通過聯電買回廈門聯芯股份案，經濟部官員指出，聯電耗資台幣215億元（約6.6億美元）買回股權後，廈門聯芯將會是聯電百分百持有的子公司，經諮詢國安局、陸委會，這樣對內控、營業秘密等都有幫助；至於是否會踩到美國晶片禁令紅線，聯電對投審會表示，由於聯芯主要做的是28、40、55奈米成熟製程，不會違反美國晶片禁令。

投審會表示，聯電耗資台幣215億元買回廈門聯芯30.0496%股權後，可讓陸資持股降低至零，有助強化聯電集團其掌控力與全球策略部署，且不至於對台灣產業造成不利影響；但已請聯電留意相關技術和營業祕密管理，並持續落實內控機制，防制中共竊密並防止相關技術用於軍工產業，並落實未來三年在台總計台幣1300億元（約40.3億美元）投資計畫。

聯芯是由聯電與廈門市政府及福建省電子信息集團合資成立的12吋晶圓廠。聯電表示，當初與陸方簽署合約時，已議定聯芯成立七年後，將回購廈門聯芯持股，納為百分之百子公司。聯電原本就持有廈門聯芯七成股權，此次，聯電買回之後，廈門聯芯將成為聯電百分之百持有子公司。

投審會說明，廈門聯芯自今年第一季起已由虧轉盈，上半年獲利人民幣2.13億元（約2918.3萬美元），現在產能利用率仍為滿載，預估後續營運將逐步成長；而聯電評估此時買回股權，將正面挹注公司股東權益，且聯電百分之百持有股份後，可控制全數董事席次，有利提升經營效率，符合獲利及集團管理效益。

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