我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

華為攻5.5G 三面向推進 實現跨越式發展

記者黃雅慧／綜合報導
華為力推5.5G概況　　林茂仁／製表
華為力推5.5G概況　　林茂仁／製表

華為表態力推5.5G，華為輪值董事長胡厚崑表示，要從幾方面來做準備：一是持續技術創新，完善網路建設；二是共同定義和推動5.5G產業有序發展；三是開展業務和商業創新，充分釋放5G紅利。

5G正進入快速發展期。胡厚崑於25日在2022全球移動寬帶論壇上以「5G引領飛躍」為主題演講指出，5G 商用三年以來，在網絡部署、消費者業務和行業應用方面取得了良好進展，已進入高速發展期。

胡厚崑指出，截至2022年10月，全球已有230多家運營商推出5G商用服務，共部署300多萬個5G站點，5G用戶達7億。基於網絡部署的快速推進，5G正在從規模商用期躍升到高速發展期。

依照華為對5.5G的的規畫目標，預計到2025年，實現5.5G「下行10Gbps、上行1Gbps、千億聯接、內生智慧」的四大關鍵特徵。

胡厚崑呼籲，希望產業共同攜手，推動5.5G標準定義、頻譜獲取和產業鏈構建。

此前在華為全聯接大會中，胡厚崑便表示，目前華為正積極與行業夥伴合作，一起推進5.5G技術，這是5G的下一個演進方向，涵蓋固定和無線領域。他表示，華為的目標是極大地提升網路容量，確保無處不在的10Gbps/秒的速率。

胡厚崑說，5G面向行業的應用正在成為運營商收入增長的新引擎。目前，在油氣、製造、交通等領域，全球多個市場已湧現出由5G驅動的新應用。比如2021年，中國運營商5GtoB商用項目超過3,000個，收入超過人民幣34億元，成為運營商收入增長最快的業務領域。

不過，胡厚崑也提到，儘管5G發展潛力巨大，但仍面臨很多挑戰。他呼籲：「讓我們一起行動起來，充分挖掘和提升5G的網絡能力，發展雲、系統集成等多樣化的服務，共同推進5G網絡、應用和產業實現跨越式發展。」

5G 華為

上一則

中遠擬入股漢堡港碼頭 傳德將批准但會降低收購

下一則

被美禁令傷到 SK海力士：最糟是撤出中國或賣掉無錫廠

延伸閱讀

美司法部起訴13華人 控中國意圖破壞司法體系

美司法部起訴13華人 控中國意圖破壞司法體系
華為「未來種子」計畫培養國外數位化人才

華為「未來種子」計畫培養國外數位化人才
美以國安為由 擬禁止華為、中興在美銷售新設備

美以國安為由 擬禁止華為、中興在美銷售新設備
英國政府正式通知業者：2027年底前5G全面移除華為

英國政府正式通知業者：2027年底前5G全面移除華為

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12
三星電子擬透過先進製程和大舉投資來提高晶片製造事業的競爭力。（路透）

三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

2022-10-21 19:24
美銀策略師表示，從比特幣近來與其他資產的相關性來看，投資人目前又將比特幣視為避險資產。 路透

美銀：比特幣又恢復避險資產之身

2022-10-22 11:06

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資