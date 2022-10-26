台灣催動電動車 經濟部將四路出擊

台灣經濟部25日表示，將投入逾台幣50億元，由法人協同廠商共同研發智慧電動車系統關鍵零組件。（路透）

培養台廠打入國際電動車供應鏈 ，台灣經濟部動起來。經濟部25日表示，將透過科技專案協助產業技術升級，自2023年起四年內，投入逾台幣50億元（約1.55億美元），由法人協同廠商共同研發智慧電動車系統關鍵零組件，切入國際車廠。

經濟部技術處並提出智慧電動車四大推動策略，包括：一、發展關鍵零組件技術，二、開發系統整合平台，三、結合自駕運行，四、建置檢測驗證技術。

由於上周鴻海 才在科技日發布三款電動車，包括休旅車Model C、跨界小休旅Model B與皮卡Model V，鴻海董事長劉揚偉並對全球電動車龍頭特斯拉招手，「希望（鴻海）有一天能為特斯拉造車」。經濟部祭出台幣50億元並且宣布四大推動策略，時機點也讓外界充滿想像。

經濟部技術處官員指出，台灣廠商布局國際智慧電動車市場主要以美國、歐洲，以及日本為主。美國將切入校車市場，包括中型巴士、小型巴士；歐洲則以電動馬達為主；同時也已與日本部分車廠合作，且為Tier-1供應商。官員也透露，台廠正以螞蟻雄兵方式，逐漸取代部分歐、美、日供應商，因此格外低調，不過台灣有能量打入國際電動車市場的廠商不少。

另外，經濟部技術處也正推動「智慧電動車輛關鍵零組件自主開發研發補助計畫」，據悉，該計畫的幕後推手正是行政院副院長沈榮津，目標是協助台廠零組件業者打入國內外車廠供應鏈。經濟部技術處共盤點出10+1關鍵零組件項目，包括：動力、電能、車輛電子、減速器、煞車、驅動與非驅動、車架、轉向、車身總成和環境建構等十大項關鍵零件，+1則是指ICT系統整合。將強化這11項國產能力，目標搶進成為國內外車廠的Tier-1供應商。

經濟部25日宣布，工研院與電源大廠康舒科技簽約，透過科技專案支持工研院「碳化矽動力馬達驅控器」開發，及以A+淬鍊計畫補助整合康舒、富田電機、達信綠能共同開發六合一碳化矽動力系統打入國際車廠，由車用零組件廠商轉型升級為電動車系統廠商，成為第一級供應鏈，擴大布局亞洲市場，衝刺綠色轉型市場商機。