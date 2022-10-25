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中國電子菸強監管時代來臨 消費稅正式開徵

記者黃雅慧／即時報導
中國對電子菸實施強監管，25日三部門宣布徵收電子菸消費稅。（本報資料照片）
中國對電子菸實施強監管，25日三部門宣布徵收電子菸消費稅。（本報資料照片）

中國電子菸消費稅正式開徵。中國財政部、海關總署、稅務總局25日發布關於對電子菸徵收消費稅的公告。將電子菸納入消費稅徵收範圍，在菸稅目下增設電子菸子目，電子菸實行從價定率的辦法計算納稅。生產（進口）環節的稅率為36%，批發環節的稅率為11%。

今年可謂中國電子菸「強監管」的時代。10月1日，《電子菸強制性國家標準》正式實施，中國電子菸監管全面生效。當時中國業內人士也在討論，隨著監管規則確立，電子菸稅收落地只是時間問題。據華夏時報先前報導，格物消費創始人兼執行長馬偉民表示，從全球監管趨勢來看，電子煙未來一定是強監管、高稅收的行業。

此前業界討論，電子菸的消費稅徵收有可能參考捲菸稅率。據國家菸草專賣局菸草經濟研究所《2018 年中國控菸履約進展報告》顯示，中國捲菸綜合稅率為66.6%。先前關於菸草的消費稅中，在工業生產環節，甲類捲菸（指每標準條200支調撥價格在人民幣70元，不含增值稅的捲菸）稅率56%加每支0.003元，乙類捲菸（低於甲類捲菸價格）稅率為36%加每支0.003元。捲菸商業批發環節，稅率為11%加每支0.005元。

而電子菸消費稅的徵收可能導致市場熱度下降。比如韓國、印尼等地在對電子菸徵收消費稅後，市場熱度普遍下降，要修復需要時間。也因此，中國電子菸概念股25日盤中走高，但尾盤漲幅明顯回落或下跌。截至發稿，中煙香港跌3.06%、中國波頓跌3.18%。

波頓 財政部 香港

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