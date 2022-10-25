中國聞泰科技重回蘋果鏈 孫公司安世半導體擴產

中國手機ODM龍頭聞泰科技重回蘋果 鏈，拿下蘋果筆記型電腦Macbook Air的組裝業務，動向備受矚目，聞泰科技24日公告，孫公司安世半導體（中國）與東莞市黃江鎮政府簽署「安世半導體（中國）有限公司封測廠擴建項目投資 協議」，項目投資總額約人民幣30億元（約4.13億美元），分五年投資。

據了解，本次投資的項目從事產業內容包括分立器件、模擬&邏輯ICs、功率MOSFETs，關鍵應用領域涉及汽車 電子、工業控制、電信通訊、消費電子等。

集微網報導，安世半導體（中國）在東莞擴建封測廠，將於2027年底完成所有分期建設項目。

其中，土建工程預計會在簽署土地出讓合約後的六個月內，開始動工建設，最遲不超過12個月。且誒記載取得施工許可證後的18個月內竣工，並通過工程驗收。

聞泰科技強調，孫公司安世半導體（中國）擴建將有利於集團產能布局的需要，預估投產後，可實踐對現有半導體產能的有效補充，有利提升半導體整體規模優勢，對集團長期競爭力與盈利能力，帶來明顯挹注。

安世半導體為分立器件、MOSFETs和邏輯器件的全球領導者，業務重點關注移動通信和汽車電子兩大熱門市場，標准器件雖然單個產品價格不高，但市場需求量巨大，因此產能就成為業務拓展過程中的關鍵因素。作為目前安世半導體最重要的生產基地的廣東東莞工廠，擴充產能需求迫在眉睫。