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中國造車新勢力3巨頭 股價破底

記者林茂仁／綜合報導
中國造車新勢力三巨頭包括蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車等在港股股價破底。圖為蔚來汽車。(本報資料照片)
中國造車新勢力三巨頭包括蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車等在港股股價破底。圖為蔚來汽車。(本報資料照片)

特斯拉在中國大陸市場大降價，大陸造車新勢力三巨頭包括蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車等在港股股價破底，紛紛創下歷史新低。

蔚來汽車24日股價收76.7元（港幣，下同，約9.77美元），下跌9.1%，小鵬汽車收27.35元，下跌12.7%，理想汽車收62.45元，下跌7.7%，三家公司都創下在港股掛牌的歷史新低。

跌幅最大的小鵬汽車正面臨組織調整的陣痛，小鵬汽車董事長何小鵬21日晚間發布全員郵件，宣布全面組織架構調整，要扭轉小鵬汽車產品及銷量下滑的局面。

知情人士分析，致使小鵬汽車做出這次大調整的導火線是小鵬G9上市出現的問題，包括產品複雜難懂、產品規畫脫離使用者需求以及行銷的失敗。

小鵬汽車本次組織調整最大的變化是小鵬汽車開始將組織架構BU化（business unit，業務單元），以調整此前過於中心化的組織架構對運行效率產生的影響。調整內容包括計畫建立虛擬的委員會組織，涵蓋戰略、產規、技術規畫、產銷平衡以及OTA委員會五大委員會。

小鵬汽車還計畫建立三個虛擬的產品矩陣組織，分別為E平台產品矩陣、F平台產品矩陣以及H平台產品矩陣。

至於蔚來汽車過高的產品定價和供應鏈出問題，導致銷量不佳，今年1-9月，蔚來累計交車8.2萬輛，在「蔚小理」、哪吒、零跑這五家造車新勢力中墊底。

至於理想汽車則早在9月初就降價刺激銷量，理想ONE車型一口氣降價人民幣2萬元，引發已購車車主反彈，導致二手車價大跌之外，該車型也將停產，消費者後續維修將找不到零件可更換。

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