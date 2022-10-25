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美元雙率雙升 台企、散戶搶進 台外匯存款創新高

記者陳美君／台北報導
聯準會「鷹」聲嘹亮，激勵美元雙率雙升，台灣企業與散戶蜂擁搶進美元。（本報資料照片）
聯準會「鷹」聲嘹亮，激勵美元雙率雙升，台灣企業與散戶蜂擁搶進美元。（本報資料照片）

聯準會「鷹」聲嘹亮，激勵美元雙率雙升，台灣企業與散戶蜂擁搶進、將美元資產「抱緊緊」。中央銀行24日公布，9月外匯存款首度突破8兆元（台幣，下同，約2500億美元）大關、增至8兆3780億元，創下歷史新高，單月大增4929億元，年增率17.81%，為五個月高點。

對於外匯存款餘額締造新猷，央行經研處副處長蔡惠美指出，主要原因有三，首先，外匯存款裡面有很大一部分是台灣進出口商的外匯淨收入，雖然9月出口呈負成長，但進口也是負成長，因此，9月出超反而擴大、外匯淨收入增加；其次，美元走強，部分散戶將手中的新台幣存款轉為美元存款持有；第三，美元強勢，使企業出現惜售美元風潮，想要保有美元部位的想法也變得較為強烈。

蔡惠美分析，「雖然新台幣匯率貶值，確實會使得用新台幣折算的外匯存款餘額年增率擴大，但外匯存款飆高最主要的原因，還是國外貨款收入，以及民眾對美元升值的預期心理，使散戶與企業出現想持有美元存款的動機與行為。」

此外，近期日圓兌美元匯率跌跌不休，加上邊境開放後，不少國人有意赴日旅遊，紛紛到銀行搶購日圓；對此，蔡惠美指出，外匯存款餘額確實是統計所有的外幣存款，其中包含美元、日圓、人民幣等，不過外匯存款的占比，絕大部分是美元存款，再來是人民幣存款，日圓等其他幣別的變動影響並不顯著。

銀行主管指出，聯準會9月再升息3碼，自今年3月來累積升息12碼，使美元走勢一枝獨秀、為全球最強貨幣，銀行也紛紛推出美元高利定存專案，讓投資人有機會利差、匯差兩頭賺。例如，合庫銀行近期推出「e起挺永續 十在好美利」外幣數位存款定存優利專案，美元定存3個月年利率3.28%，6個月期年利率3.58%，活動期間至11月4日為止，限以新台幣結購或自他行匯入的新資金，並透過個人網銀、行動網銀App以合庫外幣數位帳戶承作定存，單筆承作門檻只要1000美元。

外商滙豐（台灣）銀行則是針對卓越理財新客戶，推出6個月期年息最高4.88%的美元優利定存活動，須為新開立的「卓越理財」客戶，單筆最低承作金額為5萬美元，活動期間至11月30日止。

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