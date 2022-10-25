兩岸貿易額擴大 前9月年增3.2%達2459.98億美元

兩岸關係陷入低谷，台灣猛吃「芒果乾」（亡國感），中國大陸8月環台軍演，但根據大陸海關總署24日發布的統計資料，今年前九月，大陸與台灣的貿易額仍年增3.2%，達到2459.98億美元。

據中國海關總署24日發布的統計資料顯示，2022年前九個月，大陸與台灣的貿易額年增3.2%，累計2459.98億美元，其中大陸對台灣出口630.77億美元，大陸自台灣進口1829.21億美元。相較去年同期，大陸對台灣出口增長10.6%，大陸自台灣進口增長0.8%。

資料顯示，9月當月，大陸與台灣貿易額為285.88億美元。其中，大陸對台灣出口67.45億美元，自台灣進口218.43億美元。

另外，在兩岸貿易往來中扮演中介地位的香港 ，近年轉口貿易角色在減弱。

據大陸海關總署統計，大陸對香港貿易方面，今年1月至9月，進出口貿易額為2245.8億美元。

其中，從香港進口55.2億美元，年降27.5%；向香港出口2,190.6億美元，下降11.3%。

從單月看，今年9月，大陸對香港貿易額為314.8億美元。