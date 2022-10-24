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中經濟分析師：中國第四季GDP有望延續回升勢頭

記者賴錦宏／即時報導
中國經濟分析師稱，中國第四季GDP有望延續回升勢頭。（新華社）
中國經濟分析師稱，中國第四季GDP有望延續回升勢頭。（新華社）

中國第三季國內生產總值（GDP）同比增長3.9%，較第二季度GDP大幅反彈3.5個百分點。專家分析，中國第四季度GDP有望延續回升勢頭。

中國國家統計局10月24日發佈的數據顯示，中國2022年前三季GDP870269億元（人民幣，下同），同比增長3%。分季度看，第一季國內生產總值同比增長4.8%，第二季增長0.4%，第三季增長3.9%。從環比看，第三季國內生產總值增長3.9%。

據澎湃新聞，中國民生銀行首席經濟學家溫彬說，第三季經濟受疫情反覆、高溫限電、地產低迷等因素拖累，經濟運行在合理區間下沿。但隨著穩經濟一攬子政策和接續政策不斷髮力，內需推動經濟保持恢復向好態勢。

9月份，中國社會消費品零售總額同比增長2.5%，增速比8月份回落2.9個百分點。其中，商品零售增長3%，增速比8月份回落2.1個百分點；餐飲收入下降1.7%，8月份為增長8.4%。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說，目前中國消費面臨的問題是散點疫情影響，市場預期偏弱，房地產處於復甦階段；但從趨勢看，消費動能有望進一步增強；主要是國內穩增長效果逐步顯現，有助於促進就業和收入改善，同時國內房地產企穩復甦，有望帶動國內消費動能增強。

展望第四季經濟走勢，東方金誠首席宏觀分析師王青說，預計第四季宏觀經濟有望延續回升勢頭，GDP同比增速將升至4.5%至5.0%左右，進一步向常態增長水平靠擾，也有助於進一步夯實穩就業基礎。第四季消費將進一步修復，並逐步向拉動經濟增長的主動力回歸，基建投資將保持兩位數高增，房地產投資拖累效應趨於緩和。

溫彬則說，今年前三季，中國國內經濟韌性主要依賴於三大動能：出口、基建和製造業投資，波動主要來自疫情和地產。展望第四季，全球經濟放緩將抑制經濟動能，但穩經濟政策作用繼續發揮，經濟增速會較第三季有所好轉，預計同比增長4.0%左右，全年增長3.5%左右。

他說：「由於居民部門預防性儲蓄率仍處較高水平，加槓桿意願不足，企業部門信心同樣需要整固。所以預計第四季經濟運行會略好於第三季，但回到5.0%-5.5%的潛在增長水平難度較大。」

疫情 投資 房地產

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