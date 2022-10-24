我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

美對陸禁令帶動轉單 台廠受惠 急找聯電、力積電改設計

財經新聞組／綜合報導
彭博資訊報導，熟知內情人士表示，台積電為確保遵守美國的晶片法規，暫停為上海壁仞智能科技製造先進晶片。（路透）
彭博資訊報導，熟知內情人士表示，台積電為確保遵守美國的晶片法規，暫停為上海壁仞智能科技製造先進晶片。（路透）

美國擴大對中國大陸高階AI、高速運算晶片與設備的出口管制，近期陸企急轉彎，商討改用為數更多的成熟製程晶片取代單一高階製程晶片，急找聯電、力積電商談改設計方案，晶圓代工成熟製程意外翻紅。此外，市場也傳出蘋果的平板電腦iPad將成為下一波在印度生產的產品，降低美中科技戰導致斷鏈的風險，鴻海可望受惠。

美國商務部工業與安全局7日宣布對大陸的出口禁令，彭博資訊報導，熟知內情人士表示，台積電為確保遵守美國的晶片法規，暫停為上海壁仞智能科技（Biren Technology）製造先進晶片。這名人士說，台積電尚未判定壁仞的產品是否達到美國的晶片限制門檻，但已決定從現在起停止供應。

壁仞是大陸最被看好的半導體設計公司之一，其用於AI的圖形處理器，被視為是輝達的競爭者。輝達表示，已不再將其先進的AI晶片銷售給大陸。

美中科技戰對半導體產業造成衝擊，卻也有業者因此得利。業界人士透露，美國對大陸晶片業「鎖喉」，管制高階AI與高速運算晶片生產，陸企為求避開管制，開始思索更改設計，擴大採用成熟製程晶片取代單一高階製程晶片，以求順利出貨。

此外，歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展更受限縮，已加快分散訂單到台灣生產的腳步，也為聯電、力積電等業者增添新訂單。業者透露，新一波管制措施帶來的轉單效益尚未大量發酵，但近期客戶詢問度確實增加很多。

而繼AirPods傳出將在印度生產之後，市場傳出，蘋果的平板電腦iPad可望成為下一波在印度生產的蘋果產品。目前iPad相關產品主要供應商包括鴻海、仁寶與比亞迪，鴻海主要是在成都生產。由於鴻海是iPad主力供應商，隨著蘋果持續把相關產品擴大在印度生產，鴻海將受惠最大。

產業界分析，美國對大陸祭出嚴格的晶片設備和人才管制，使得美商全面要求台灣組裝廠，必須要有非大陸的產能支援生產，主要就是害怕美中衝突持續升高，從大陸出口到美國的電子產品或零組件，恐怕會受到更嚴格的管制，影響到供應鏈的出貨，因此G2思維已是美商的共識。

晶片 鴻海 印度

上一則

中國礦業巨頭 紫金砸17億美元 10天買3座礦

下一則

中國鐵礦石價格 直線下墜 期貨報價較上周跌8.1% 短期恐再下滑

延伸閱讀

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職
新款MacBook Pro最快下月推出 Mac Pro再等等

新款MacBook Pro最快下月推出 Mac Pro再等等
彭博：受美新禁令影響 台積電暫停對中國壁仞供應先進晶片

彭博：受美新禁令影響 台積電暫停對中國壁仞供應先進晶片
三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
高盛建議逢低買進Meta。Meta今年來股價已下跌62.3%。（美聯社）

高盛：美股已出現若干可逢低買進的股票 點名GM和Meta

2022-10-16 23:42
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12
三星電子擬透過先進製程和大舉投資來提高晶片製造事業的競爭力。（路透）

三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

2022-10-21 19:24

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感