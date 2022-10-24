美對陸禁令帶動轉單 台廠受惠 急找聯電、力積電改設計

彭博資訊報導，熟知內情人士表示，台積電為確保遵守美國的晶片法規，暫停為上海壁仞智能科技製造先進晶片。（路透）

美國擴大對中國大陸高階AI、高速運算晶片 與設備的出口管制，近期陸企急轉彎，商討改用為數更多的成熟製程晶片取代單一高階製程晶片，急找聯電、力積電商談改設計方案，晶圓代工成熟製程意外翻紅。此外，市場也傳出蘋果的平板電腦iPad將成為下一波在印度 生產的產品，降低美中科技戰導致斷鏈的風險，鴻海 可望受惠。

美國商務部工業與安全局7日宣布對大陸的出口禁令，彭博資訊報導，熟知內情人士表示，台積電為確保遵守美國的晶片法規，暫停為上海壁仞智能科技（Biren Technology）製造先進晶片。這名人士說，台積電尚未判定壁仞的產品是否達到美國的晶片限制門檻，但已決定從現在起停止供應。

壁仞是大陸最被看好的半導體設計公司之一，其用於AI的圖形處理器，被視為是輝達的競爭者。輝達表示，已不再將其先進的AI晶片銷售給大陸。

美中科技戰對半導體產業造成衝擊，卻也有業者因此得利。業界人士透露，美國對大陸晶片業「鎖喉」，管制高階AI與高速運算晶片生產，陸企為求避開管制，開始思索更改設計，擴大採用成熟製程晶片取代單一高階製程晶片，以求順利出貨。

此外，歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展更受限縮，已加快分散訂單到台灣生產的腳步，也為聯電、力積電等業者增添新訂單。業者透露，新一波管制措施帶來的轉單效益尚未大量發酵，但近期客戶詢問度確實增加很多。

而繼AirPods傳出將在印度生產之後，市場傳出，蘋果的平板電腦iPad可望成為下一波在印度生產的蘋果產品。目前iPad相關產品主要供應商包括鴻海、仁寶與比亞迪，鴻海主要是在成都生產。由於鴻海是iPad主力供應商，隨著蘋果持續把相關產品擴大在印度生產，鴻海將受惠最大。

產業界分析，美國對大陸祭出嚴格的晶片設備和人才管制，使得美商全面要求台灣組裝廠，必須要有非大陸的產能支援生產，主要就是害怕美中衝突持續升高，從大陸出口到美國的電子產品或零組件，恐怕會受到更嚴格的管制，影響到供應鏈的出貨，因此G2思維已是美商的共識。