中國鐵礦石價格 直線下墜 期貨報價較上周跌8.1% 短期恐再下滑

需求走弱，近期鐵礦石價格直線下墜。（路透）

需求走弱，近期中國鐵礦石價格直線下墜。截至22日，大商所鐵礦石期貨報每噸人民幣685元（約95.3美元），較上周觸及每噸745.5元（約103.8美元）高點已累計下跌8.12%。而新加坡 鐵礦石期貨盤中觸及每噸89.2美元，失守90美元關口，創年內新低。分析指出，近期鐵礦石價格大幅回落，源於鋼材終端需求持續走弱。

第一財經報導，建信期貨黑色產業研究主管翟賀攀表示，相較往年「金九銀十」的需求旺季，今年鐵礦石現實需求遠不及預期，導致鋼材價格和鋼廠利潤 明顯回落，進一步打擊鋼廠補充原料庫存的積極性。

蘭格鋼鐵分析指出，目前，鐵礦石供需產生變化，供應端鐵礦石發運有所回升，但前期發運量減少，導致近期到港量下滑，進口礦港口庫存仍未有效累積。

需求方面，鋼鐵企業盈利下滑，產量持續回落，對鐵礦石需求有繼續減弱態勢。

而據鋼聯數據統計，上周鋼材總庫存共下降43.11萬噸至1518.17萬噸。其中鋼廠庫存微增0.21萬噸至483.35萬噸，這表明貿易商拿貨放緩，對市場預期偏悲觀。

未來鐵礦石價格仍可能下調。翟賀攀分析，11月後北方建築用鋼需求受季節性影響或將進一步收縮。預計鐵礦石價格或跟隨鋼材價格二次探底。

目前鋼廠有減產跡象，鋼鐵原料價格又與鋼鐵生產節奏有緊密聯繫，鐵礦石補庫缺乏連續性，重回去庫存階段。

另外，也有業內人士分析稱，短期內鐵礦石供需寬鬆格局維持不變，需求端因素主導行情走勢，價格整體偏弱運行。

此外，海外主流礦山預計第4季發運量將有所回升，港口端較大概率出現累庫，以及廢鋼到貨量回升對鐵礦消費也產生一定壓制。

據中國國家統計局數據顯示，今年前八個月中國鐵礦石原礦總產量為6.5億噸，年減0.4%。

9月山西代縣、河北唐山發生兩起鐵礦礦山事故，導致安全大檢查，9月中國原礦產量下降或與上述因素有關。