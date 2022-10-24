中國礦業巨頭 紫金砸17億美元 10天買3座礦

中國礦業巨頭「紫金礦業」近期擴張腳步不停歇。繼收購南美金礦後，紫金礦業21日宣布以人民幣59.1億元（約8.2億美元），從安徽金鉬地礦手中收購金沙鉬業84%股權，後者擁有沙坪溝鉬礦，是全球儲量最大單體鉬礦。紫金礦業在十天內共花人民幣125億元（約17.4億美元）收購三座礦。

鉬及其合金具有良好的導熱性、導電性、耐高溫 性、耐磨性、耐腐蝕等特性，主要應用於冶金、化工、能源、航空航天、機械製造等領域，被市場視為「未來金屬」。

據安泰科數據顯示，2021年全球鉬供應量約26.4萬噸，需求約26.61萬噸。據紫金礦業公布的開發方案與初步計算顯示，該項目建設期4.5年，建成達產後年均產鉬精礦含鉬2.72萬噸。項目投資 內部收益率12.48%，投資回收期為10.4年（含4.5年建設期）。如果成功收購並進行開發，將迅速躋身全球鉬生產商前列，並擁有亞洲最大的鉬礦。

此前，紫金礦業在12日發布公告買下兩座金礦：一是出資人民幣39.845億元（約5.5億美元），收購山東瑞銀礦業30%股權，成為中國最大單體金礦「山東萊州海域金礦」的第二大股東；另一是以人民幣25.59億元（約3.5億美元）收購蘇里南Rosebel金礦項目。分析認為，紫金礦業積極購入礦業，對建構黃金礦業全球競爭新優勢具重要意義。

紫金礦業也披露2022年度可轉債發行預案，其擬募集資金不超過人民幣100億元（約13.9億美元）來投建多個礦業項目。其中，人民幣39.85億元（約5.5億美元）用於收購山東海域金礦30%權益項目，人民幣25.15億元（約3.5億美元）用於收購安徽沙坪溝鉬礦項目，人民幣25億元（約3.4億美元）用於收購蘇里南Rosebel金礦項目，人民幣10億元（約1.3億美元）用於收購圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目。

而對外投資頻繁成為推動該公司收入、利潤 雙增長的利器。今年前三季，紫金礦業礦產金產量年增18.94%，礦產銅產量年增54.98%，礦產鋅產量年增4.83%。並實現營業收入人民幣2042億元（約284.3億美元），年增21%，淨利潤人民幣159億元（約22.1億美元），年增51.8%。