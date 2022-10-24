我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

抖音團購服務 搶進成都市場

記者林宸誼／綜合報導

中國本地生活市場目前由餓了麼與美團二分天下，抖音的加入，成為新的攪局者。

儘管與餓了麼合作近三個月，但抖音仍在自建本地生活團隊。抖音本地生活業務板塊大本營日前已落地成都，包括到家團購、到店團購、旅行等多方位的業務版圖，並且餐飲外賣業務將在上海、北京、成都等地試點。

財聯社報導，抖音本地生活相關負責人回應，為便於服務本地商戶，抖音生活服務正在各地組建當地團隊，北京、上海、成都、杭州等城市，生活服務業發達，符合抖音生活服務業務發展方向，是首批業務拓展重點城市。

值得注意的是，抖音也在試水「超市」自營業務開啟招商，與京東超市、天貓超市直接競爭。

早在今年6月，抖音開始試水「抖超送貨上門」自營業務，但截至目前，該業務並未大規模推廣。此前業界有不少觀點認為抖音曾試水到家業務，但由於缺乏配送能力，只能選擇與餓了麼合作。

但本地生活服務競爭不僅是流量，地面推廣及商戶綜合服務能力是實現長期粘性的關鍵，這也是抖音自建團隊的原因之一。

雖然入局本地生活挑戰重重，但抖音不斷加碼，戰略地位不斷提高。

2021年，抖音已在北京、上海、成都、杭州等城市上線同城吃喝玩樂項目，涉及團購券、餐廳榜單、遊玩住宿等板塊。進入成都市場前，抖音本地生活已經在上海內測了外賣業務，但仍以商家配送為主。

抖音 北京

上一則

官方干預 日圓強彈至147

下一則

UPS、迪士尼搶人才 准員工秀刺青

延伸閱讀

習近平「天心難測」李強挺過上海封城 空降國務院總理

習近平「天心難測」李強挺過上海封城 空降國務院總理
抖音失寵？年輕人最愛App是它 上架2個月衝蘋果榜首

抖音失寵？年輕人最愛App是它 上架2個月衝蘋果榜首
雙十一前挖角？抖音頂尖主播羅永浩、俞敏洪進軍淘寶

雙十一前挖角？抖音頂尖主播羅永浩、俞敏洪進軍淘寶
抖音短片指控 亞洲餐廳員工怠慢非裔客

抖音短片指控 亞洲餐廳員工怠慢非裔客

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
高盛建議逢低買進Meta。Meta今年來股價已下跌62.3%。（美聯社）

高盛：美股已出現若干可逢低買進的股票 點名GM和Meta

2022-10-16 23:42
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12
三星電子擬透過先進製程和大舉投資來提高晶片製造事業的競爭力。（路透）

三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

2022-10-21 19:24

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感