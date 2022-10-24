抖音團購服務 搶進成都市場

中國本地生活市場目前由餓了麼與美團二分天下，抖音 的加入，成為新的攪局者。

儘管與餓了麼合作近三個月，但抖音仍在自建本地生活團隊。抖音本地生活業務板塊大本營日前已落地成都，包括到家團購、到店團購、旅行等多方位的業務版圖，並且餐飲外賣業務將在上海、北京 、成都等地試點。

財聯社報導，抖音本地生活相關負責人回應，為便於服務本地商戶，抖音生活服務正在各地組建當地團隊，北京、上海、成都、杭州等城市，生活服務業發達，符合抖音生活服務業務發展方向，是首批業務拓展重點城市。

值得注意的是，抖音也在試水「超市」自營業務開啟招商，與京東超市、天貓超市直接競爭。

早在今年6月，抖音開始試水「抖超送貨上門」自營業務，但截至目前，該業務並未大規模推廣。此前業界有不少觀點認為抖音曾試水到家業務，但由於缺乏配送能力，只能選擇與餓了麼合作。

但本地生活服務競爭不僅是流量，地面推廣及商戶綜合服務能力是實現長期粘性的關鍵，這也是抖音自建團隊的原因之一。

雖然入局本地生活挑戰重重，但抖音不斷加碼，戰略地位不斷提高。

2021年，抖音已在北京、上海、成都、杭州等城市上線同城吃喝玩樂項目，涉及團購券、餐廳榜單、遊玩住宿等板塊。進入成都市場前，抖音本地生活已經在上海內測了外賣業務，但仍以商家配送為主。