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中國多地下調首套房貸利率 14城降至「3時代」

記者葉文義／綜合報導
中國多地下調首套房貸利率，大連、武漢等14城降至4%以下。（新華網）
中國多地下調首套房貸利率，大連、武漢等14城降至4%以下。（新華網）

中國人民銀行（央行）9月底發布符合條件城市可階段性調整差別化住房信貸政策後，截至10月20日，已有大連、武漢、貴陽、天津、石家莊等14城首套房貸款利率最低已降至4%以下，正式進入「3時代」。

據界面新聞整理，當前，清遠首套房貸最低利率已降至3.7％，石家莊首套房貸利率降至3.8％，武漢、天津和貴陽首套房貸利率降至3.9％，大連、昆明首套房貸款利率降至3.95％。接下來，或將有更多符合條件的城市繼續降低首套房貸款利率。

今年9月29日，人行、銀保監會聯合發佈的信貸調整政策提出，一是對於2022年6至8月份新建商品住宅銷售價格按月比、按年比均連續下降的城市，在2022年底前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

根據中國統計局公布的70個主要城市數據，符合條件的有23個。其中二線城市有8個，分別為哈爾濱、蘭州、武漢、大連、天津、石家莊、昆明和貴陽，三線城市有15個，分別為泉州、溫州、瀘州、岳陽、宜昌、北海、大理、秦皇島、湛江、包頭、安慶、濟甯、常德、襄陽和桂林。

10月20日，貝殼研究院發布的重點城市主流房貸利率數據顯示，今年10月監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.12％，較上月下降3個基點，二套利率為4.91％，與上月持平；較2021年最高點分別回落162個基點和109個基點。

分城市線來看，一線城市房貸利率最高，首套平均為4.60％，二套平均為5.13％，與上月持平。二線城市首套利率最低，平均為4.08％，三、四線城市首套房貸利率平均為4.11％。

從利率下調幅度看，三、四線城市房貸利率年降幅最大，首套、二套利率年降幅分別為169基點和116基點。一線城市房貸利率年降幅最小，首套、二套利率年降幅僅60基點和52基點。

除商業貸款利率外，各地公積金利率也紛紛下調。截至目前，已有超過30個城市陸續跟進下調公積金貸款利率，如一線城市北上廣深，二線城市天津、杭州、武漢、南京、重慶、成都、珠海、福州等二線城市。

利率 貸款 武漢

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