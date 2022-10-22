中股轉融資鬆綁 市場解讀「定向減息」可促進資金參與投資

中證金融下調轉融資費率，A股券商板塊全線上漲。（路透）

中國證券 金融股份有限公司（簡稱「中證金融」）宣布，整體下調轉融資 費率40基點，市場解讀為推進A股「定向減息」。同時，中國證監會相關人士指出，在確保股市融資不投向房也地產業務的前提下，將允許部分存在少量涉房業務，但不以房地產 為主業的企業在A股市場融資。

中國基金報報導，中證金融宣布，整體下調轉融資費率40基點，調整後各期限檔次的費率具體182天期為2.1%、91天期為2.4%、28天期為2.5%、14天和7天期為2.6%。

消息一經發布，市場一度沸騰，21日A股三大指數一度走高，「牛市旗手」券商股翻紅大漲。

中證金融指出，此次下調轉融資費率，是根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整，目的在滿足證券公司低成本融資需求，促進合規資金參與市場投資，維護中國資本市場平穩健康發展。

所謂的轉融資費率，就是中證金融將錢借給券商，券商再轉借給客戶做融資業務所收的費率。

此外，中證金融提到，經中國證監會同意，啟動市場化轉融資業務試點。

此次轉融資市場化改革，目的在提高資本市場資源配置效率，更好服務於證券公司多樣化融資需求。改革的核心是「靈活期限、競價費率」。中證金融設置短（1-28天）、中（29-91天）、長（92-182天）三個期限區間，對應設置三檔費率上下限。

證券公司可以在1-182天的期限範圍內自主確定資金使用期限，並在轉融資費率上下限之間報價。轉融通平台集中匹配達成競價交易。當日申報、當日成交、當日資金可用。

試點期間，中證金融選取一個期限區間試點競價，證券公司試點期限區間內的資金需求透過參與市場化競價得到實現，其餘期限區間的資金需求，沿用現行交易方式。

另外，中國證監會在確保股市融資不投向房地產業務的前提下，允許以下存在少量涉房業務，但不以房地產為主業的企業，在A股市場融資。