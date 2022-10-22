台灣新增房貸利率 飆至六年半新高

中央銀行公布五大銀行9月新增房貸利率升至1.731%，近六年半新高。（本報資料照片）

台灣房貸利率 步步高升，房貸族利息壓力愈來愈沉重。中央銀行21日公布，五大銀行9月新增房貸利率增至1.731%，連十漲並為近六年半新高，較8月微幅上漲0.002個百分點。由於央行 9月底再度升息半碼，利率調幅將延至10月、11月才會反映，顯示國銀新增房貸利率「漲」聲，恐沒那麼快落幕。

央行每月公布台銀、土地銀行、合庫銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行的新增放款金額與利率，由於五大銀行房貸市占率合計約四成，金額變化，被視為房市景氣風向球。

央行資料顯示，五大銀行9月新增房貸為547.2億元，月增40.69億元。央行經研處副處長蔡惠美指出，8月適逢農曆民俗月，預售屋的交屋與辦理貸款 時程會稍微往後延，使9月銀行的分戶貸款小幅增加。

不過，如果從六都交易量看房市變化，9月六都建物買賣移轉棟數月減4.16%、年減14.15%，今年前九月六都建物買賣移轉棟數年減1.41%，顯示房市交易量確實明顯趨緩。

蔡惠美說，「從房市移轉棟數來看，不動產市場，包括商業用、住宅用等，市場氛圍確實較保守一點。」

至於哪些因素會影響房市景氣，蔡惠美說，包括央行升息、經濟下行風險升高，及全球金融緊縮、股市下跌等，因買賣房屋的金額很大，這些因素會讓投資者、自住型買盤趨於謹慎保守。

此外，今年4月下旬國內疫情重起，5月27日達到確診數9萬多人的高峰，8月下旬又再度升溫，9月以來每日確診人數3萬、4萬甚至5萬，疫情升溫也會影響到房市買賣移轉棟數的表現。

蔡惠美說，「現在總體經濟氛圍和去年不太一樣，受到全球金融經濟緊縮影響，房市觀望氣氛確實變得比較濃厚。」

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，目前房市氣氛保守，原因除大環境景氣不佳，買方對後市悲觀，進場意願受影響外，許多買方想在股市中「博一把」卻慘被套牢的人不少，進而衝擊到原先的購屋規畫。