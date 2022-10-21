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5G滲透率衝高 中國移動 每天賺5000萬美元

記者葉文義／綜合報導
中國移動前三季營收雙位數增長，主要受益於5G滲透率提升及業務拓展。（新華網）
中國移動前三季營收雙位數增長，主要受益於5G滲透率提升及業務拓展。（新華網）

中國電信營運商「一哥」中國移動、「二哥」中國電信20日聯袂發布第3季財報，前三季淨利潤分別達人民幣985億元（約136.6億美元）、245億元（約33.9億美元），分別年增13％、5.2％。按天數計算，兩公司1至9月每天分別淨賺人民幣3.61億元（約5008萬美元）、0.9億元（約1248萬美元）之多。

中國移動前三季營收人民幣7235億元（約1003.6億美元），年增11.5％；其中，通信服務收入為人民幣6201億元（約860.2億美元），年增8.3％，每股淨利人民幣4.62元。

中國移動是中國電信運營商龍頭，在中國擁有最大的網路規模和使用者數量，前三季營收得以保持雙位數增長，主要受益於5G滲透率提升及業務拓展，行動及固網業務每用戶平均收入（ARPU）持續改善。

財報顯示，截至第3季末，中國移動的行動客戶數為9.74億戶，前三季淨增1715萬戶，客戶根基穩固；其中，5G套餐客戶數達到5.57億戶， 5G網路客戶數達到2.92億戶，保持行業領 先。前三季移動ARPU為人民幣50.7元，年增長1％。

截至第3季末， 中國移動有線寬頻客戶總數達到2.65億戶，前三季淨增2482萬戶。

中國電信前三季營收為人民幣3610億元（約500.8億美元），年增9.6％，股東應占淨利潤為人民幣245.43億元（約34億美元），年增5.2％，剔除去年出售附屬公司的一次性稅後收益後，增12％，每股淨利為人民幣0.27元。

財報顯示，中國電信前三季移動用戶淨增1746萬戶，達到約3.90億戶，5G套餐用戶淨增6324萬戶，達到約2.51億戶，滲透率達到64.4%，移動用戶ARPU為人民幣45.5元。有線寬頻用戶則達到1.79億戶，智慧家庭收入保持快速增長。

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