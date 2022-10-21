中國雙11電商大戰 京東率先起跑

一年一度的雙11電商 大促20日開啟，京東晚間8時率先啟動預購；天貓預售則是將於24日晚間8時開始，而抖音 、微信 視頻直播的雙11活動，將分別在24日、31日晚間8時開啟。

聯商網報導，今年京東雙11分為預售期、開門紅、專場期、高潮期和返場期，滿減力度分別為每筆人民幣299元減人民幣50元，每筆人民幣1000元減人民幣100元。

從時間點來看，京東雙11於20日晚進入預售期，持續至10月31日晚間7時20分。10月31日晚間8時至11月3日晚間11時進入開門紅

11月4日零時至11月9日晚間11時進入專場期，11月10日晚間8時至11月11日晚間11時進入高潮期，將發放各種大額滿減神券。

11月12日到11月13日晚間11時59分59秒，京東還設立了返場期。

天貓雙11依然是「雙節棍」形式，10月31日第一波開賣，11月10日第二波開賣，兩波開賣時間均提前至晚間8時開始。優惠力度為跨店每筆滿人民幣300元減人民幣50元，是近年來折扣力度最大的一年。

天貓方面表示，雙11期間平台會監管商家「先漲價，後降價」的行為，如果發現活動商品提前漲價，將提醒商家整改，如未及時整改將無法參與活動。

同時天貓對全部用戶今年雙11提供了一鍵退差價的服務，在購買商品後，隨時可以根據價格的變動進行退差。淘寶則上線了多地址合併下單功能，消費者結算購物車時，可直接給不同商品添加不同地址，該功能最多可以添加20個地址，支持用戶合併下單湊滿減。

抖音雙11活動時間於10月24日到11月11日，其中10月24日到10月30日為定金支付期，10月31日到11月3日為尾款支付期與現貨開賣期，並推出每筆滿人民幣200元減人民幣30元的跨店滿減活動。

微信視頻號推出「超品日—11·11購物狂歡節」活動並給出了多種激勵政策，鼓勵商家和達人參與直播，在直播主會場增加商家的曝光。今年視頻號雙11的活動時間從10月31日晚間8時至11月11日24點。