中國前3季電動車 銷售387.7萬輛 年增113%

中國前三季電動車銷量年增113%，形成逐月趨勢性上升的走勢。 （新華社）

今年前三季，中國新能源車銷量數據出爐，新能源車持續成為優勢產品。今年1-9月新能源乘用車中國零售387.7萬輛，年增113.2%，形成逐月趨勢性上升的走勢。

據財聯社統計，比亞迪獨霸一方。比亞迪繼4月宣布全面轉向新能源車汽車 生產後，今年前三季，新能源乘用車零售銷量達到約115.29萬輛，年增258.3%，市場份額已佔近三分之一，並超越特斯拉 的交付量。造車新勢力「蔚小理」（蔚來、小鵬與理想）市場份額則下滑。

據財聯社統計，今年前三季新能源車銷量，上汽通用五菱32.50萬輛居次，特斯拉中國交付量31.82萬輛，排名第三。吉利、廣汽埃安、奇瑞汽車、長安汽車與哪吒汽車銷量分別為20.53萬輛、18.49萬輛、17.99萬輛、11.94萬輛與10.98萬輛分別居四到八位。

受到市場關注，且在美股 上市的「蔚小理」市場占有率正下降。小鵬汽車、理想汽車與蔚來汽車前三季交付量分別為9.86萬輛、8.69萬輛與8.24萬輛。

不過，值得注意的是，中國國內與國外對於汽車統計不同。「銷量」一般計算的是出廠量，包括正在工廠但已被4S店（汽車銷售服務店）預訂的量、正在路上發往4S店的量、4S店的庫存量與最後車主實際賣走的量；而「交付量」等同於上牌量，最能反映車輛真實銷售情況。但因中國上牌量由交管部門控制並且不對外公布，故一般都只能以銷量作為統計數據。

今年堪稱新能源汽車旺盛之年，其產業鏈戰略地位在解決能源問題與產業升級上越發重要，且出海亦成為新趨勢。今年前三季新能源汽車出口達38.9萬輛，年增超1倍。中國乘聯會秘書長崔東樹此前表示，綜合今年前三季市場表現和第四季車企衝刺力度加大的因素，預計今年新能源汽車全年批發銷量有望達到650萬輛。