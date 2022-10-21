台灣9月外銷訂單翻黑 年減3% 終結連9季正成長

台灣9月外銷訂單金額為609.3億美元，年減3.1%，終結連九季正成長。（本報資料照片）

台灣經濟部統計處20日公布9月外銷訂單金額為609.3億美元，年減3.1%；今年第3季訂單金額為1697.8億美元，年減1.1%，終結連九季正成長；9月單月、第3季雙雙翻黑。

統計處預估，10月外銷訂單金額為570億美元至585億美元，年減3.6%至年減1%，11月也難翻紅。

今年第1季第單金額為1731.3億美元，無論是第3季或是第2季訂單金額都反常低於第1季。經濟部統計處補充，這是史上第二次第3季訂單金額低於第1季，上次發生是21年前的911事件。

雖然經濟大環境不佳，影響近期外銷訂單表現，但今年前九月訂單金額為5090.7億美元，創下同期新高。對於2022年能否維持正成長，經濟部統計處長黃于玲說，只要11、12月平均訂單金額達537億美元，就有非常大機會可守住。

按貨品別分析，9月外銷訂單依舊是依靠資訊通信產品及電子產品獨撐，雖然兩者均創同月新高，但年增率已明顯收斂。資訊通信產品訂單金額達203.6億美元，年增5%；電子產品訂單金額為206.6億美元，年增6%，創造「連32紅」佳績；光學器材則年減逾四成，是金融海嘯，也就是13年以來最大減幅。

對於科技貨品增幅收斂，黃于玲說，科技貨品9月因科技應用需求及電子新品兩大助力，表現比預期來得好，但同時也面臨高基期、全球經濟趨緩等負面影響，仍舊持續下探；接下來歐美耶誕消費旺季與兩大負面因素相互抗衡，電子新品動能能否維持仍有待觀望。

電子產品外銷訂單年增率一口氣從8月的15.4%，下滑9.4個百分點到9月的6%；其中，最大跌幅來自中國大陸及香港。是否受到美國晶片禁令影響？經濟部統計處說，廠商反映9月訂單尚未受影響，但不排除是廠商已意識到投資不確定性而帶動全球分散布局。

傳統產業方面，基本金屬、機械業、塑橡膠製品、化學品仍舊因為全球經濟趨緩而吃黑。唯有礦產品因國際石油 價格高空盤旋，年增逾六成，拿下連19紅。

據外銷訂單受查廠商對10月接單看法，按接單金額計算的動向指數 則為46.8，預期10月整體外銷訂單金額將較9月減少，其中資訊通信產品、電子產品動向指數偏向悲觀，分別為43.4、47.4；光學器材則是53.9。