歐洲市場需求增 廣東取暖設備熱銷

歐洲市場需求增加，廣東取暖設備出口訂單倍增；圖為廣東萬和電氣生產的電熱水器。（取材自微博）

北半球入冬加上歐洲能源危機，使中國今年的取暖設備出口高峰提前、出口訂單量增加，部分企業銷售額甚至相比去年翻倍。

據中國新聞網報導，廣東是中國重要的家電生產基地，廣州海關今年前八個月取暖設備出口額超11億6000萬元（人民幣，下同，約1.6億美元），同比增長6.5%，德國、義大利 、西班牙等歐洲國家為主要出口目的地。

廣東萬和電氣公司國際營銷中心市場部部長彭洪飛說，熱水器、熱泵、電壁爐等取暖設備是公司的主要出口產品，今年進入秋冬季以來，海外訂單需求持續增加，目前正加緊籌建新的生產線保障訂單生產。他指出，今年前九月取暖設備的銷售額超2000萬元，同比增長102%。

另一家經營取暖器的公司、廣東世聯電器有限公司營銷部總經理卜志明也說，今年的訂單旺季較往年提早了一個多月，目前公司已向歐洲出口50萬多台取暖設備，同比增長超過30%。

他還提到，海關針對該公司訂單增長等實際情況，安排專人提供政策指導，及時幫助解答通關、享惠、技術性貿易措施等難題，免去了該公司的後顧之憂，提振了出口信心。

報導稱，為支持轄區企業搶抓市場機遇，保障取暖設備順暢出口，廣州海關聯合地方外經貿部門引導企業通過「灣區 一港通」模式申報出口，實現貨物在珠江內河碼頭和南沙海港之間靈活調撥，24小時流轉不停歇，壓縮整體通關時間三至四天。同時，也引導企業用足用好政策紅利，指導企業用足用好原產地簽證、「不見面」註冊登記、「提前申報」等通關便利化措施。

廣州海關相關官員表示，下一步該關將繼續以保產業鏈供應鏈 循環順暢為導向，根據企業通關需求提供「提前申報」「兩步申報」等多元化通關模式，持續擴大粵港澳大灣區區域物流一體化改革覆蓋面，提升區域通關便利化水平，保障跨境物流暢通，促進外貿保穩提質。