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小米手機第三季銷量全球第三 僅次三星、蘋果

財經新聞組／綜合報導
小米手機第三季全球銷量位居第三；圖為小米CiVi 2新機。（取材自小米官網）
小米手機第三季全球銷量位居第三；圖為小米CiVi 2新機。（取材自小米官網）

市調機構Canalys公司19日公布今年第三季全球手機銷量排行榜顯示，小米手機在第三季市占率以14%位居第三，僅次於三星的22%及蘋果的18%。

Canalys公布今年第三季的全球智慧手機市場報告顯示，全球智慧手機市場遭遇連續三季度下跌，年減高達9%，這也成為2014年至今，八年來最差的年份。

小米手機在第三季市占率14%，跟去年同期的市占率維持不變，主要原因是小米相繼推出徠卡旗艦小米12S系列、折疊屏旗艦小米MIX Fold 2、小米CiVi 2等新機，幫助小米在第三季度站穩全球第三的位置。

不過，若從全球市占率的增減來看，三星手機市占率從去年同期的21%提高為22%，提高1個百分點，而蘋果手機也從15%提高為18%，顯示前兩名的市占率還在提高，至於第四名及第五名的OPPO及VIVO則分別從去年的11%、11%市占率下跌到10%、9%市占率。

Canalys表示，目前來看，今年第四季和明年上半年，市場需求仍沒有改善的跡象；與去年旺季相比，預計今年第四季的節日銷量表現將較為緩慢但穩定；然而，將今年第四季視為市場復甦的真正轉捩點還為時過早。

小米的Xiaomi 手環 7 Pro，提供夜躍黑、靜息白 2色，定價約62美元。...
小米的Xiaomi 手環 7 Pro，提供夜躍黑、靜息白 2色，定價約62美元。（取材自小米）

此外，智慧穿戴裝置已經融入了不少消費者的日常，向來價格親民的小米手環就推出了全新改革升級版的Xiaomi 手環 7 Pro，主打大螢幕、輕薄之餘，也同時針對輕鬆暢跑的愛好者設計，定價1995元台幣（約62美元）更是相當吸客的亮點。

小米全新的Xiaomi 手環 7 Pro，為小米首款採用金屬設計的手環，而且螢幕面積比以前更大，為業界少見的1.64吋矩形AMOLED螢幕，螢幕機身比例達70%，就算是長輩使用也能看得更清楚，還採類智慧型手機的介面配置，操作上更直覺方便，而且還專為輕鬆暢跑設計，具備衛星定位和移動追蹤功能，內建的全球衛星定位晶片可以即時記錄GPS運動軌跡，不用攜帶手機也能掌握訓練過程。更支援超過110種運動模式與14種專業的運動模式，也能開啟全新的健身功能「好友競賽」，還有全天候的心率紀錄、血氧檢測、睡眠偵測等健康統計，僅20.5g輕、11mm薄，提供超過150款表面、以及可額外選購的6款風格表帶。

小米 智慧型手機 三星

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