紫金礦業斥資3.6億美元 購南美大型金礦

紫金礦業公告，將出資3.6億美元收購南美洲Rosebel Gold Mines N.V（簡稱RGM）公司大部份股權，該公司擁有南美大型金礦，這也是紫金礦業最近一年來第六次出手買礦。

中國基金報報導，自去年10月開始，紫金礦業四處出擊，開啟「買買買」模式，近一年來，該公司至少六次出手收購礦山及相關資產，除了金礦之外還有多個鋰礦項目，合計耗資超過200億元（人民幣，下同，約27.7億美元）。

紫金礦業表示，已於18日與加拿大多倫多上市公司IAMGOLD Corporation（簡稱IMG）簽署股份收購協議，紫金將透過境外全資子公司Silver Source Group Limited出資3.6億美元，收購IMG持有的RGM公司95%的A類股份股權和100%的B類股份股權。

RGM擁有蘇里南Rosebel金礦項目，該金礦為為南美洲最大的在產金礦之一。2019年以來因主礦區新冠疫情 、暴雨 等因素，產量逐年下降，但今年來生產經營有顯著好轉，今年上半年實際黃金產量11.2萬盎司（約3.5噸）。

紫金礦業上周才剛斥資近40億元在山東萊州收購金礦資產，收購博文礦業持有的瑞銀礦業30%股權，由於瑞銀礦業旗下的瑞海礦業擁有山東省萊州市三山島北部海域金礦，該金礦為近年中國最大金礦，保有金資源量562噸。

紫金礦業尚未發布2022年第三季財報，從今年半年報情況來看，其業績表現不俗，今年上半年營收 1324億元，年增20%，淨利潤126億元，年增89.9%，主因銅金礦產業務貢獻較大增幅。今年上半年，紫金礦業的礦產銅營收196.9億元，年增55.6%；毛利129.6億元，年增56.7%。