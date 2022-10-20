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台明年CPI增速估回落2%以下 經濟成長放緩

記者江睿智／綜合報導

近來物價飛漲，民眾日子難過。台行政院主計長朱澤民19日在立法院表示，明年消費者物價指數（CPI）年增率有望回跌至2%以下，台灣明年經濟成長速度雖會放緩，但仍是往上成長。

立法院財政等聯席委員會議19日審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算案」，邀各部會首長進行專案報告並備詢。

主計總處日前發布9月CPI年增率回升至2.75%，今年1至9月CPI年增率平均漲幅為3.06%。今年前八月實質經常性薪資4萬1404元台幣（約1287.5美元），年減0.02%，是六年來同期首見負成長。

國民黨立委林德福質詢，今年實質薪資倒退，追不上物價，又有新台幣貶值，是不是會讓物價再漲？人民痛苦指數一直上升，這是不是會成常態？

朱澤民回答，今年實質薪資呈負成長，這是指經常性薪資；但若再計入非經常薪資，看總薪資的話，前八月則是成長0.95%。

朱澤民並表示，明年CPI年增率「預計低於2%」，國際預測也是如此。近兩年國際原物料價格上漲，要回跌到起漲點很難。

他表示，對於物價，一方面須尊重市場，二是也要考量原料供應者、餐飲業的成本，不讓它反映，就會賠錢。他也坦言，外食還在漲。

林德福表示，明年景氣看壞，萬物齊漲，不只中下階級受苦，連中產階級都成「新貧族」，美國中產階級就面臨薪資停滯情況，台灣會不會發生？

朱澤民表示，「不會」，明年台灣經濟成長速度放緩，但仍往上走。不過朱澤民未進一步透露明年經濟成長率能否「保3」。

指數 預算 國民黨

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