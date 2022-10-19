中「晶片灰市」規模驚人 舊款二手晶片流入新車供應鏈

中國境內形成一個龐大的「地下晶片市場」。（路透）

彭博資訊報導，過去兩年來的晶片 短缺情勢，已導致中國境內形成一個龐大的「地下晶片市場」，由數百個中間商構成一個不透明的「灰市」，充斥著二手晶片或舊款晶片，且價格有時還能飆到原價的500倍。這些晶片已流入供應鏈 中，尤其是汽車 產業，這也使得汽車的品質甚至安全性面臨風險，若是故障，還可能危及生命。

彭博在採訪了十多位因事涉敏感而要求匿名的業界人士後，拼湊出上述複雜網絡的運作景象。

報導舉例說，在深圳郊區一間兩房公寓裡，32歲的王小姐接到大量的訊息，其中一條寫著：「SPC5744PFK1AMLQ9, 300 pc, 21+。有需求嗎？」這串代碼指的是恩智浦所生產的一款晶片，用於汽車微控制器，生產年份為2021年之後，訊息發送者試圖為300片這種晶片找到買家，而王小姐和她的六人團隊，正是撮合這種交易的中間商。

不合格晶片滲透到汽車供應鏈 安全度堪慮

隨著2020年底全球晶片短缺開始擾亂智慧手機、汽車等各種領域的商品供應，這類非正規晶片經銷商變得愈來愈重要，也形成龐大的地下市場。如今美國實施新的出口管制，業界人士認為，這會進一步刺激這類地下晶片交易。

中國全國乘用車聯合會秘書長崔東樹說：「美國對中國晶片進行了制裁，市場亂得一塌糊塗，價格也亂管道也亂，低端高端晶片都有恐慌心態，現在都比較亂。」

彭博報導說，許多中間商指出，不合格的晶片已滲透到供應鏈中，影響汽車的品質甚至安全性。例如，如果汽車ABS煞車模組中的不良晶片故障，就可能危害到生命。

知情人士透露，一些中國汽車製造商向德國汽車零組件供應商博世（Robert Bosch）要求採用自己從灰市採購來的晶片來加工汽車零組件，博世最終予以拒絕，認為這些晶片可能危害其零組件的完整性。

雖然像是王小姐那種業務運作是合法的，因為他們都註冊登記為公司並且納稅，但在灰市買賣的晶片來源難以判斷。這些晶片可能來自可疑管道，像是可能有意或無意地向製造商下了超額訂單的授權代理商進行私下銷售，或者合法的企業違反與原始晶片製造商的協議，私下賣掉過多晶片。一些中間商還試圖透過囤貨和哄抬價格賺錢。

王小姐說，汽車供應商透過授權代理商下訂單，再等待來自原始晶片製造商分銷的傳統機制運作已失靈了。

中國車廠競爭激烈 轉往地下晶片市場搶貨

報導指出，從電子制動系統到空調和車窗控制元件，汽車的許多零組件都用得到這些半導體，這些微控制器所需的半導體在一段時期內很難採購、價格驚人，汽車製造業者對此的反應各不同，豐田和福斯直接延後生產與交車，特斯拉則開發新軟體並使用替代半導體；然而，中國車廠因競爭激烈，尤其喜歡採用這種灰市來的晶片。

知情人士透露，中國三大主要電動汽車新創公司，蔚來、小鵬和理想都曾試圖透過這些無授權的中間商購買晶片，事實上，除了自己有製造晶片的比亞迪外，幾乎所有中國車廠都試圖透過這種方式採購半導體。

彭博引述知情人士報導，理想汽車曾用相當於超過500美元的價格向中間商採購一塊制動晶片，這種晶片在疫情前的價格只要1美元左右。不過，理想汽車的一名代表予以否認，但不願多加置評。蔚來和小鵬的發言人也不予置評。

這種灰市交易主要發生在網路上，例如微信群組或電子郵件，但有時也會發生在深圳賽格廣場、華強北等實體市場，中間商會把晶片樣本裝在背包裡帶到這些地方，以取得訂單。當然，中國政府也曾取締，例如去年8月就曾對可能的價格操縱行為啟動調查，對三名中間商罰款250萬人民幣（35萬美元），理由是以大幅高價銷售車用晶片。但在一個車廠亟欲取得供應的市場中，這類罰款無法起遏阻作用。

二手晶片來自報廢車零件 晶片品質檢查員因運而生

中國的次級晶片市場並非一夕形成，儘管早在半導體短缺前就已存在，但直到許多人認為有利可圖，這塊市場才蓬勃發展。一名中間商表示：「人人都是投機者。」

為避免有人能追蹤晶片來源，中間商通常會擦掉包裝上的標籤或資訊。雖然造假晶片不常見，但多家車廠已掉入陷阱，採購從報廢汽車零件中取出的二手晶片。知情人士說，這些二手晶片會像新品一樣出售。

卡內基美隆大學電子和電腦工程副教授Phil Koopman表示：「回收使用的晶片可能引發問題，例如它們可能是為過小的溫度範圍所打造。更重要的是，晶片會隨著時間毀損，因此重複使用的晶片出現故障的時間可能比預期更快。」