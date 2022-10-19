我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

達勢股份拚港股IPO 要做中國首屈一指披薩公司

記者林茂仁／綜合報導
達美樂披薩的中國獨家總特許經營商達勢股份申請到港股IPO。（Getty Images）
達美樂披薩的中國獨家總特許經營商達勢股份申請到港股IPO。（Getty Images）

在今年3月首次遞交港股的招股書於近日失效後，澎湃新聞報導，達勢股份再次向港交所遞交招股書。要做「中國首屈一指的披薩公司」的達勢股份，門市數量在三年多的時間裡增長1.7倍。

截至2022年6月30日，達勢股份的門市共計508家，營收從2019年的人民幣8.37億元（約1.16億美元）增至2021年的16.11億元（約2.23億美元），2022年上半年營收人民幣9.09億元（約1.26億美元），但達勢股份在報告期內尚未賺錢，三年半時間裡經調整虧損累計近人民幣6億元（約8331萬美元）。

美國達美樂披薩是全球最大的披薩外賣公司。經過62年的發展，達美樂披薩在全球90多個市場擁有超過1萬9200家店，以平價披薩與快速配送為特色，打出「30分鐘必達」的口號。

在資本市場上，達美樂（NYSE:DPZ）曾被網友稱為「宇宙第一奇股」。自2004年美股上市以來，該股股價在過去十年翻了20多倍。而今，達勢股份宣稱要做「中國首屈一指的披薩公司」。

達美樂披薩於1997年首次進入中國大陸。達勢股份則成立於2008年，在2010年底收購了Pizzavest China Ltd（為達美樂披薩當時在北京、天津、上海、江蘇省及浙江省的總特許經營商），成為達美樂在中國的總特許經營商。

達勢股份在接手達美樂中國業務後擴張緩慢，直到2016年才在北京、上海以外地區開出首家店。

2017年是達勢股份的一個轉捩點，前麥當勞中國高管王怡加入達勢股份並出任首席執行官。在王怡治下，達勢股份重組並與達美樂全球續約，並將特許經營範圍擴大至整個中國大陸、香港和澳門，自此成為「達美樂中國」，踏上了規模擴張之路。

招股書中，達勢股份援引弗若斯特沙利文報告稱，其已成為中國前五大披薩品牌中增長最快的公司，按2021年銷售收入計算，位列中國大陸第三大披薩公司。

2019年至2021年，達勢股份的營收分別為人民幣8.37億元、11.04億元、16.11億元。2022年上半年，達勢股份的營收年增18.6%至人民幣9.09億元，北京及上海市場貢獻了六成收入。

2019至2022年上半年，達勢股份分別虧損人民幣1.82億元、2.74億元、4.71億元以及0.95億元；經調整虧損分別為人民幣1.68億元、1.99億元、1.43億元與0.83億元，也就是說，三年半時間已累計虧掉人民幣5.93億元（約8233.6萬美元）。

營收 北京 澳門

上一則

搶進動力電池 比亞迪上陣挖礦

下一則

鴻海強攻電動車 招手特斯拉 董座：希望有一天為它造車

延伸閱讀

加快統一時間表？美再次指責北京企圖改變現狀

加快統一時間表？美再次指責北京企圖改變現狀
達美樂披薩想在港股IPO 3年虧掉逾8000萬美元

達美樂披薩想在港股IPO 3年虧掉逾8000萬美元
上海女在菲律賓遭綁架關狗籠虐20天 勒贖20萬美元

上海女在菲律賓遭綁架關狗籠虐20天 勒贖20萬美元
英特爾自駕事業Mobileye今路演 估值恐縮至200億元

英特爾自駕事業Mobileye今路演 估值恐縮至200億元

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
Subway第3季同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也非常亮眼。 （美聯社）

這家潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

2022-10-13 08:46

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知