達勢股份拚港股IPO 要做中國首屈一指披薩公司

達美樂披薩的中國獨家總特許經營商達勢股份申請到港股IPO。（Getty Images）

在今年3月首次遞交港股的招股書於近日失效後，澎湃新聞報導，達勢股份再次向港交所遞交招股書。要做「中國首屈一指的披薩公司」的達勢股份，門市數量在三年多的時間裡增長1.7倍。

截至2022年6月30日，達勢股份的門市共計508家，營收 從2019年的人民幣8.37億元（約1.16億美元）增至2021年的16.11億元（約2.23億美元），2022年上半年營收人民幣9.09億元（約1.26億美元），但達勢股份在報告期內尚未賺錢，三年半時間裡經調整虧損累計近人民幣6億元（約8331萬美元）。

美國達美樂披薩是全球最大的披薩外賣公司。經過62年的發展，達美樂披薩在全球90多個市場擁有超過1萬9200家店，以平價披薩與快速配送為特色，打出「30分鐘必達」的口號。

在資本市場上，達美樂（NYSE:DPZ）曾被網友稱為「宇宙第一奇股」。自2004年美股上市以來，該股股價在過去十年翻了20多倍。而今，達勢股份宣稱要做「中國首屈一指的披薩公司」。

達美樂披薩於1997年首次進入中國大陸。達勢股份則成立於2008年，在2010年底收購了Pizzavest China Ltd（為達美樂披薩當時在北京 、天津、上海、江蘇省及浙江省的總特許經營商），成為達美樂在中國的總特許經營商。

達勢股份在接手達美樂中國業務後擴張緩慢，直到2016年才在北京、上海以外地區開出首家店。

2017年是達勢股份的一個轉捩點，前麥當勞中國高管王怡加入達勢股份並出任首席執行官。在王怡治下，達勢股份重組並與達美樂全球續約，並將特許經營範圍擴大至整個中國大陸、香港和澳門 ，自此成為「達美樂中國」，踏上了規模擴張之路。

招股書中，達勢股份援引弗若斯特沙利文報告稱，其已成為中國前五大披薩品牌中增長最快的公司，按2021年銷售收入計算，位列中國大陸第三大披薩公司。

2019年至2021年，達勢股份的營收分別為人民幣8.37億元、11.04億元、16.11億元。2022年上半年，達勢股份的營收年增18.6%至人民幣9.09億元，北京及上海市場貢獻了六成收入。

2019至2022年上半年，達勢股份分別虧損人民幣1.82億元、2.74億元、4.71億元以及0.95億元；經調整虧損分別為人民幣1.68億元、1.99億元、1.43億元與0.83億元，也就是說，三年半時間已累計虧掉人民幣5.93億元（約8233.6萬美元）。