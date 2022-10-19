台系太陽能廠 訂單排到明年上半年

多晶矽原料生產重鎮新疆與內蒙面臨疫情襲擊，供給警鈴大響，助漲太陽能行情。（新華社）

全球太陽能市場需求火熱之際，最關鍵的多晶矽原料生產重鎮大陸新疆 與內蒙面臨疫情 襲擊，供給警鈴大響，助漲太陽能行情，伴隨內需市場搶裝潮湧現，台灣太陽能廠元晶、聯合再生、茂迪等大爆單，訂單能見度直達明年上半年，甚至看到明年下半年，在電子業普遍面臨景氣下行之際一枝獨秀。

大陸是全球最大太陽能多晶矽產地，占全球總量近五成，當中七成集中在新疆與內蒙。財聯社引述大陸官方通報，近期新疆、內蒙也承受疫情壓力，發生局部聚集性疫情的風險大增，亦即全球高達逾三成的多晶矽供應受波及，將使得價格維持高檔，助漲太陽能行情。

新疆與內蒙多晶矽業者坦言，疫情再度來襲，廠商雖然可透過閉環管理應對，但運輸卻是最大問題。目前，矽料環節還是「零庫存」的情況，在途運輸的量在增加，矽晶圓的長晶過程也會受到一定影響，矽料在途庫存會逐漸增加。

業界原先以為第4季多晶矽原料在新產能陸續開出後，價格有望下降，但如今卻因當地疫情升溫，很可能即將進入封控狀態，致使多晶矽原料價格再次上漲，加劇原先就已供不應求的情況。

聯合再生太陽能事業總經理沈維鈞18日在台灣國際智慧能源周展前記者會指出，目前多晶價格確實處於高檔，這部分有點出乎預料，業者只能積極備料，而第4季市場需求仍強，加上原物料上漲，因此下游模組價格也將具有相當程度的支撐。

不僅大環境維持價格高檔行情，台灣內需市場也相當火熱。業者指出，進入第4季後，國內系統廠都在加速搶裝電廠，對太陽能模組的拉貨力道只會日益猛烈，而且目前能源局也都在緊盯各大太陽能案場進度，因此樂觀看待本季太陽能市況。

沈維鈞預估，今年台灣太陽能光電裝置量約2.2至2.6GW（10億瓦），距離年底還有二個半月左右，拚一點的話或許有望達到高標2.6GW；明年內需可望續增，預估總量上看3GW，將為太陽能廠帶來更多商機。

沈維鈞透露，受惠內外有利環境，目前台灣太陽能廠普遍滿手訂單。以聯合再生為例，訂單能見度已看到明年上半年，部分案子的訂單能見度更直接看到明年下半年，無論國內或海外訂單都有機會持續成長。

台灣太陽能廠受惠市場需求強勁，近期業績亮眼。聯合再生9月營收 19.21億元，月增24.4%，年增55.6%，月增幅度冠居同業；元晶衝上7.73億元，月增3.8%，年增62.5%；茂迪5.29億元，月增3.5%，年減19.4%。