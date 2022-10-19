搶進動力電池 比亞迪上陣挖礦

新能源汽車 的動力電池價格高漲，讓造車成本居高不下，比亞迪表示，從現在這個時點來看，公司對新能源汽車未來的市場銷量是比較樂觀的，對於動力電池重要原料的碳酸鋰價格走勢，短期來看，是供需錯配，長期來看鋰資源是不缺的，價格也會下來。比亞迪在今年4月宣布正式停產燃油汽車，全面進軍新能源汽車，但這樣的押寶，需要強勁的原材料及電池產能支撐。

比亞迪今年原材料和動力電池擴張步伐加速，今年迄今，比亞迪已在襄陽、長春、鹽城、貴陽、台州仙居、南寧、黃陂、嵊州（二期）、宜春等八個地方簽約，瞄準動力電池相關投資 案。

最新投資案是宜春比亞迪礦業有限責任公司在今年9月成立，法定代表人為宮清，註冊資本人民幣20億元（約2.77億美元），經營範圍包含：非煤礦山礦產資源開採；非金屬礦及製品銷售；資源再生利用技術研發；新材料技術推廣服務等。這就意味著，比亞迪要自己上陣挖礦了。

宜春比亞迪礦業公司由比亞迪、宜春市礦業公司共同持股，持股比率分別為65%、35%。

在成立宜春比亞迪礦業之前，比亞迪早已在宜春展開專案布局。比亞迪與宜春市政府、宜春經開區、宜豐縣政府、宜春市礦業公司在今年8月中旬正式簽訂戰略合作框架協定，比亞迪擬在宜春投資人民幣285億元建設年產30GWh動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦採選綜合開發利用生產基地專案。緊接著8月底，宜春弗迪電池公司正式成立。

但這麼多產能比亞迪用得完嗎？除了供貨給自身使用之外，比亞迪也在接洽眾多外部車企。