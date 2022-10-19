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汽車、手機熱賣…比亞迪犀利 Q3賺逾8億美元

記者林茂仁／綜合報導
比亞迪因汽車、手機熱賣，獲利大增。（新華社）
比亞迪因汽車、手機熱賣，獲利大增。（新華社）

比亞迪公司表示，預估第3季淨利潤人民幣55億元至59億元（約7.63億美元至8.19億美元，等於最多每天賺874.3萬美元），年增333%至365%；累計今年前三季預估淨利潤人民幣91億元至95億元（約12.64億美元至13.2億美元），年增272%至288%。主因汽車手機獲利提升，推動比亞迪獲利大增。

澎湃新聞報導，按比亞迪獲利狀況，全年財報有望超過法人預期。此前法人普遍預測比亞迪今年獲利超過人民幣100億元（約13.9億美元）預測，例如申萬宏源在最新研報中預估比亞迪全年淨利潤人民幣138億元（約19.16億美元）；國金證券此前預估比亞迪今年銷量182萬輛，淨利潤人民幣120億元（約16.66億美元）。

比亞迪指出，儘管面對眾多不利因素，但新能源汽車行業繼續加速上行，比亞迪銷量保持強勁增長，持續創下歷史新高，市占率遙遙領先並持續強化，實現大幅增長，推動獲利大幅改善，有效緩解上游原材料價格上漲帶來的獲利壓力。

從銷量資料來看，今年9月，比亞迪共銷售新能源車20萬輛，年增183%，這也是比亞迪單月銷量首次超過20萬輛；今年累計銷量已超過100萬輛，達到117萬輛，年增249.6%。在乘聯會發布的9月乘用車廠商銷量榜單中，比亞迪已成銷售冠軍，市場占有率達9.9%。

此前，比亞迪對2022年給出150萬輛的銷量目標，今年前三季，比亞迪已完成全年目標的78%，以此計算，在第4季，比亞迪只需每月銷售11萬輛即達成全年目標。法人普遍認為，按照其目前的增速，比亞迪有望在今年衝刺200萬輛，即第4季平均每月銷量需達到近28萬輛。

此前中信建投就在研報中指出，比亞迪第3季業績有望出現明顯拐點，利潤彈性加速釋放，一是由於比亞迪第1季產品漲價將在第3季進一步集中顯現；二是比亞迪產品結構改善，多款高價值新車型上市放量，如新款漢、新款唐、海豹、護衛艦07等，產品均價有望提升；三是下半年銷量保持成長，規模效應持續強化。

比亞迪獲利及汽車銷量預估 製表／林茂仁
比亞迪獲利及汽車銷量預估 製表／林茂仁

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