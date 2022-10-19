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鴻海強攻電動車 招手特斯拉 董座：希望有一天為它造車

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海集團對全球電動車龍頭特斯拉招手，「希望有一天能為特斯拉造車」。（本報資料照片）
鴻海集團對全球電動車龍頭特斯拉招手，「希望有一天能為特斯拉造車」。（本報資料照片）

鴻海18日在科技日端出量產版休旅車Model C、跨界小休旅Model B與皮卡Model V等三款電動車，總計兩年內已推出五款電動車，展現強烈企圖心。鴻海董事長劉揚偉並對全球電動車龍頭特斯拉招手，「希望（鴻海）有一天能為特斯拉造車」。

目前特斯拉所有電動車都是自家工廠生產，法人看好，若鴻海能拿下特斯拉委外代工訂單，將是繼蘋果iPhone等硬體產品之後，下一階段營運成長的龐大動能。劉揚偉強調，鴻海對電動車事業有信心，2025年要拿下全球電動車5%市占率、來自電動車營收達新台幣1兆元的目標，非常可能達成。

劉揚偉指出，鴻海過去以委託設計製造服務（CDMS）的商業模式造PC、手機，現在要造電動車，40多年來，帶給國際一線品牌客戶最大的價值就是，鴻海是最可以信任、也最可以依賴的夥伴，長程目標是希望做平台提供者，是做整車設計製造服務，這與鴻海在ICT角色非常類似。

他說，未來10年，鴻海在電動車領域將重新定義CDMS商業模式，持續推動垂直整合的科技服務。舉例而言，特斯拉是品牌汽車公司，鴻海是汽車界的CDMS，兩家公司不是競爭關係。他向特斯拉招手，希望有一天可以幫特斯拉造車。

劉揚偉並為鴻海電動車事業未來市占許下宏願。他說，目前鴻海在全球ICT產品市占率落在40%到45%，長期來看，電動車事業市占將以相同的水準為目標。

他強調，鴻海在電動車產業的模式，一是來自垂直整合，二是全球供應鏈管理能力，有信心把電動車產業標準化與模組化，來擴大電動車市場規模。

鴻海昨天端出量產版電動車Model C、跨界小休旅Model B與電動皮卡Model V，三箭齊發。劉揚偉透露，這三款電動車將在台灣、泰國、美國逐步生產，也在跟印尼、印度合作夥伴洽談合作，透過BOL（營運本地化）合作模式延伸到全球。

劉揚偉談話重點 製表／蕭君暉
劉揚偉談話重點 製表／蕭君暉

電動車 鴻海 特斯拉

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