瑞銀：中國明年GDP估增4.6％

中國經濟學家分析指出，預計明年第2季開始，政策將持續支援，因此維持對中國2022年以及2023年全年GDP預測落在2.7％與4.6％。（美聯社）

針對中共 總書記習近平的20大 報告，瑞銀首席中國經濟學家汪濤分析指出，不排除中國現行防疫 政策維持更長時間的可能性。

另，報告也顯示，「發展」仍是中共執政興國的第一要務，科技創新、共同富裕與綠色發展是重要主題，「國家安全」則被放在更高地位。

汪濤17日指出，預計明年第2季開始，政策將持續支援，因此維持對中國2022年以及2023年全年GDP預測落在2.7％與4.6％。

汪濤17日發表的分析稱，20大報告認為，「動態清零」政策最大限度保護了人民生命安全和身體健康，未提及未來防疫政策的方向，但強調要健全公共衛生體系、加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，有效遏制重大傳染性疾病傳播。

因此，汪濤判斷，中國現行防疫政策不會很快出現重大調整。瑞銀的基準預測假設2023年3月中國全國兩會後防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。

汪濤指出，20大報告提出的科技創新、共同富裕與綠色發展是重要主題，報告同時將國家安全放在更高地位，將國家安全和社會穩定部分獨立成章，這也與過去幾年多國政府都開始強調國家安全的全球趨勢一致。

在經濟領域，安全問題包括食品（糧食）安全、能源安全、重要產業鏈供應鏈安全，以及提高防災減災救災和急難險重突發公共事件處置保障能力。

國家安全層面的考慮（包括意識形態安全），意味著未來互聯網內容和教育行業可能繼續面臨較強監管。

汪濤表示，20大報告對房地產政策的長期定調基本未變，繼續強調「房住不炒」，加快建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度。鑒於20大會議更聚焦長期發展問題，這些基本符合預期。

汪濤預期，12月的中共中央經濟工作會議可能更多討論短期政策方針。瑞銀認為第3季中國經濟增長將呈弱復甦、房地產行業下行壓力依然較大，這可能帶來更多政策放鬆（但可能依然較為溫和）。