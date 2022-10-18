我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

復星償債 出脫6成南鋼股權給沙鋼集團 三方簽初步協議

記者賴錦宏／綜合報導
復星集團傳將向江蘇沙鋼集團出售所持有的南京南鋼鋼鐵聯合有限公司的股權，以償還債務。（Getty Images）
復星集團傳將向江蘇沙鋼集團出售所持有的南京南鋼鋼鐵聯合有限公司的股權，以償還債務。（Getty Images）

知情人士透露，中國大型民營企業復星集團已同意以150億元（人民幣，下同，約20.83億美元）交易價，向江蘇沙鋼集團出售所持有的南京南鋼鋼鐵聯合有限公司的股權，以償還債務。

公開資訊顯示，南京南鋼鋼鐵聯合有限公司是上市公司南京鋼鐵股份的控股股東；復星國際透過間接持股南京南鋼鋼鐵聯合有限公司等實體，控制了上市公司南鋼股份約六成股權。

彭博引述知情人士報導，因上述信息未公開，要求匿名的知情人士並稱，上述三家公司上個星期簽署初步交易協議，相關交易事宜仍在探討中，三家公司可選擇放棄此交易。

綜合中國證券時報和香港信報等報導，據香港交易所17日公告，復星國際有限公司的股票17日上午9時起暫停買賣，以待發布一項可能的內幕訊息。因此，與該公司有關的所有結構性產品也將同時短暫停止買賣。另一家上市公司南鋼股份17日也在上海暫停交易。

復星國際和南鋼拒絕回應彭博置評請求，沙鋼代表表示對此事並不知情。

今年6月，穆迪將明年有大量境內外債券到期的復星國際評級列入負面觀察名單。投資者此後密切關注復星如何達到流動性需求，包括資產處置和其他再融資選項是否取得進展。復星國際美元債之後也表現震盪，從接近面值跌至承壓水平，已下跌約35%。

17日上午11時，復星國際2023年7月到期的美元票據每1美元面值買價上漲6美分，創7月以來最大單日漲幅。截至9月中旬，復星集團明年底前面臨約80億美元債券到期或可回售壓力。

香港 債券 投資

上一則

人民幣兌美元匯率 估年底前7至7.3

下一則

瑞銀：中國明年GDP估增4.6％

延伸閱讀

即將解封？東方航空宣布10月底陸續恢復多條國際航線

即將解封？東方航空宣布10月底陸續恢復多條國際航線
潘瑋柏疑早就當爸了 豪車裝兒童座椅露餡

潘瑋柏疑早就當爸了 豪車裝兒童座椅露餡
中港上市公司大手筆「護盤」 砸逾230億美元

中港上市公司大手筆「護盤」 砸逾230億美元
精神病患提筆當畫家 這間畫室「藝術治癒」一辦16年

精神病患提筆當畫家 這間畫室「藝術治癒」一辦16年

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠