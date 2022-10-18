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台美貿易倡議 拚年底有成果

記者江睿智／綜合報導
台美雙方正在討論「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判時間及地點，期望明年底對11項議題達成共識，並於今年底先達成若干早收清單。（本報資料照片）
台美雙方正在討論「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判時間及地點，期望明年底對11項議題達成共識，並於今年底先達成若干早收清單。（本報資料照片）

台美貿易倡議有新進展，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮昨日在立法院國防及外交委員會表示，台美雙方正在討論「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判時間及地點，期望明年底對11項議題達成共識，並於今年底先達成若干早收清單。

台美雙方是在今年6月1日共同宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，目的是深化台美經濟體的關係，也被外界視為「類台美自由貿易協定」（FTA）。「台美21世紀貿易倡議」將涵蓋若干貿易領域，包括貿易便利化、法規制訂、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環境、標準、國營企業以及非市場經濟等11項議題。

立院國防及外交委員會昨審查「修正世界貿易組織（WTO）入會議定書附錄一之『台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案，楊珍妮出席詢答作上述表示。

國民黨籍立委溫玉霞質詢指出，「台美21世紀貿易倡議」已於8月18月啟動協商談判，迄今兩個月，為何遲遲未展開談判？

楊珍妮回答，台美雙方現正就第一回合談判的時間、地點展開技術性討論，希望能盡速敲定。

楊珍妮並表示，台美雙方希望在明年底針對上述11項議題達成共識，其中有些議題在國際間已經談得很成熟，雙方若都相同立場，今年底前有望能先達成若干早收清單。

此外，民進黨立委羅致政質詢，台美21世紀貿易倡議是否有簡稱？他認為，通常「名字愈長功能愈有限」。對此，楊珍妮表示，目前倡議沒有簡稱，現階段雙方正在協商技術性問題，敲定第一回合何時要談判，倡議簡稱亦須與美國討論。

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