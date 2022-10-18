中國5大國有銀行挺實體經濟 前3季新增貸款衝上8.8兆

中國銀行等五大國有銀行表態加大服務實體經濟，紛紛發布有關服務實體經濟的公告。（中通社）

中國五大國有銀行積極呼應中共20大 報告中「發展經濟的著力點放在實體經濟上」，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行紛紛發布有關服務實體經濟的公告，將進一步加大對實體經濟支持力度，加大供給側結構性改革，努力實現更高品質、更有效益的發展。

整體來看，五大國有銀行前三季新增貸款 達到8.8兆元（人民幣，下同，約1.22兆美元），保持穩定增長。截至今年9月底，建設銀行貸款近20兆元，較去年底增加2.1兆元，惠及小微企業、個體工商戶、涉農客戶等普惠金融群體。

9月底中國銀行客戶貸款較年初增加1.69兆元，達17.41兆元，增長10.78％。

工商銀行前三季為實體經濟新發放5兆元以上投融資 ，9月底境內人民幣貸款餘額比去年底淨增加2.2兆元；農業銀行前三季新增人民幣各項貸款2.2兆元；今年前九個月，交通銀行融資總量超過8000億元，其中，境內人民幣各項貸款較去年底增加6444億元，增幅為10.63％。

值得一提的是，今年以來，中國國有大行持續支持國家重大戰略，加大重點領域融資支持。支持製造業方面，截至9月底，建設銀行投向製造業的貸款2.2兆元，較去年底增加32％；中國銀行境內製造業貸款較去年底增長18％；工商銀行製造業貸款餘額比去年底增加超過8100億元，增幅37.5％。

綠色金融方面，截至9月底，建設銀行綠色貸款近2.6兆元，較去年底增加6300億元，增幅32％；中國銀行綠色信貸較年初增長36％；工商銀行綠色貸款較年初增長9500億元，增幅34％；交通銀行綠色信貸餘額超過6000億元，較去年底增幅25％。