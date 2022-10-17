中港上市公司大手筆「護盤」 砸逾230億美元

今年以來，滬深兩市已有509家上市公司實施股份回購，回購金額超過1000億人民幣。（取材自新華網）

今年以來，中股、港股上市公司紛紛大手筆回購自家股票 。據統計，滬深兩市已有509家上市公司實施股份回購，回購金額超過1000億人民幣（約139億美元）。港股市場也有211家上市公司實施股份回購，總金額728億港幣（約93億美元），亦創港股2002年有回購數據以來的最高紀錄。

中國證監會近日就修訂「上市公司股份回購規則」、「董監高持股變動規則」公開徵求意見，擬優化上市公司回購條件、放寬新上市公司回購實施條件等措施。證監會稱，修訂是為支持鼓勵上市公司依法實施股份回購、董監高依法增持股份，積極維護公司投資 價值和中小股東權益，更好順應市場實際和公司需求。

業內人士表示，回購潮的興起彰顯上市公司管理層的信心，有望在穩定股價的同時提振市場情緒。資料顯示，今年以來，滬深兩市積極回購的不乏優質、龍頭企業，20家公司實際回購超過10億人民幣，一些大型央企也嘗試運用回購工具。拉長時間線，2019年至2022年9月底，滬深兩市共有1195家公司實施了股份回購，回購金額總計3600億人民幣。

在本輪港股回購大潮中，有九家上市公司回購金額超過10億港幣，占回購總額78％，其中騰訊控股和友邦保險位居今年港股回購總額榜前二，回購總額分別為238.8億港幣與186.1億港幣，與回購金額35億港幣位列第三的滙豐控股相差金額巨大。

與此同時，小米集團、長城汽車 、長實集團、藥明生物、太古股份和中國燃氣等六家公司的回購額也超過10億港幣。

中國證監會14日在官網公告，將上市公司為維護公司價值及股東權益所必需的回購觸發條件之一，由「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到30％」調整為「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到25％」。

同時，就放寬新上市公司回購實施條件上，證監會擬將新上市公司的回購實施條件，由「上市滿一年」調整為「上市滿六個月」。

證監會並優化禁止上市公司回購視窗期的規定，主要降低窗口期過長的影響，將季度報告、業績預告或業績快報的視窗期由「公告前十個交易日內」調整為「公告前五個交易日內」。同時，進一步明確回購與再融資交叉時的限制區間。