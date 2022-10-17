中國基建投資熱不起來 「晴雨表」挖掘機內銷年減24%

中國基建「晴雨表」的挖掘機指標外熱內冷，9月大批工程落地開工，但基建由冷轉熱依舊緩慢。（中新社）

中國基建「金9銀10」仍黯淡。綜合中國媒體報導，作為基建「晴雨表」的挖掘機指標外熱內冷、同時9月大批工程落地，工程機械工業協會最新統計數據顯示，9月共計銷售挖掘機2萬1187台，年增5.5%，不過，中國國內銷售1萬520台，年減24.5%。顯示基建項目由冷轉熱的步調仍緩慢。

華夏時報報導，在基建投資 作為穩經濟的一塊重要拼圖策略下，中國各大基建項目正逐步落地。基建通大數據顯示，9月有1.5兆（人民幣，下同）基建項目密集開工，其中不乏多個總投資300億以上的大項目。

9月也有大批工程落地。9月下半，中國開工的重大水利電力、市政、產業園、港口、機場項目就達39個，共計總投資約5552億；公路重大項目22個，約3094億；重大鐵路、軌道交通項目15個，約5000億。

為了讓基建投資能順利落地，今年前三季，新增專項債發行超過3.54兆，其中上半年發行3.41兆，隨後7月、8月、9月發行規模均為數百億。

一般而言，工程機械行業的市場需求，受國家固定資產和基礎設施建設投資規模影響較大。因其下游客戶主要為基礎設施、礦業與房產等投資密集型行業，與總體經濟形式密切相關。所以挖掘機常被認為是工程機械板塊的晴雨表。

值得注意的是，從工程機械市場來看，市場依舊低溫 。據相關數據顯示，今年9月中國工程機械市場指數 為102.09，年減12.62%，月增率微增0.16%，中國國內工程機械市場繼續承壓，市場熱度要遜於上年同期。

財聯社報導，湖南一家主機廠內部人士表示，9月挖掘機中國內部銷量仍下滑，但幅度收窄。而該公司主力產品，如起重機等是偏中後端設備，在訂單或排產上會略微滯後。基建的拉動傳導具一定時間延遲，難說已到拐點，但再往下空間已很小。而從事市政施工的一位業內人士則表示，9月項目開工情況仍不理想。