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台幣面臨32元關卡保衛戰 台股探底警鈴響

記者陳美君、周克威、黃力／綜合報導

美國通膨預期居高不下，鷹派升息步調難以扭轉，拖累美股14日應聲重挫，台灣股匯市17日開盤行情恐受衝擊，台幣匯率再度面臨32元（台幣，下同）整數關卡保衛戰。

此外，台股近來資券同減，伴隨14日美股重挫拖累台指期夜盤大跌，市場普遍預期台股17日開盤承壓，指數恐再次面臨萬三保衛戰，破底警鈴大響。外資高盛證券也基於2023年台灣總體企業獲利將衰退8%，因此將台股目標指數再度調降至1萬4400點。

央行資料顯示，台幣匯率前次重返32字頭是在2017年1月，一旦匯價向下攢破32元整數，台幣匯率將下探近六年新低。

回顧14日，美國最新通膨數據高於預期，不過市場解讀利空出盡，國際股市展開強勁反彈，台股收復萬三大關，台幣匯率微升0.5分，收在31.884元，總成交量為17.2億美元。不過，受到聯準會再度釋出鷹派升息訊號影響，美股14日大跌收場，對17日股匯走勢不利，台幣匯率也將出現失守32元大關的危機。

台幣匯率今年波動幅度創25年來最大，以13日收盤價31.889元計算，今年最高、最低收盤價間的波動金額已高達4.282元，為25年來首見，即使2008年適逢國際金融海嘯、台灣股匯波動加劇，台幣匯率全年的波動幅度也只有3.54元，以此觀察，美國在執行史上最大量化寬鬆後啟動的瘋狂升息循環，對包括台灣在內的各國央行總裁而言，情勢比2008年國際金融海嘯更為嚴峻。

另外，台股上周融資減少79.94億，融券減少3.22萬餘張。法人解讀，資減使多頭動能減弱，券減則因政府擴大限空令，未來甚至不排除祭出禁空令，因此空單開始回補，將使台股軋空力道大減，均不利後市行情表現。

此外，短線上，美股近來波動加劇，14日道瓊指數大跌403點、那斯達克與費半指數重挫3.08%、4.46%，引動台指期夜盤開高走低，終場大跌285點、跌幅2.16%，將使台股周一開盤恐承壓探底。

法人認為，台股位階仍高於部分國際股市下，顯示中線仍有破底疑慮，大盤5年線1萬3102點、頸線1萬2682點二道關卡，仍將面臨嚴苛考驗，不排除近日恐將回測。不過，由於短線跌深，也使台股隨時醞釀跌深反彈的機會。隨近來各項基本面數據轉差，除內資法人紛紛下調台股短線波動區間下限至萬二附近外，外資高盛證券更大砍台股目標指數點位至1萬4400點。這是高盛今年來第四次下調台股目標指數位置。

高盛指出，據統計，自1990年以來，S&P500指數出現過26次修正逾10%的情況，在26次修正期間，亞股每每隨之走跌，因此，高盛預期亞股不易在美股走疲時期獨強，亞洲不含日本市場未來兩季表現將持平。

台股 匯率 指數

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