中國多地房貸利率跌破4% 業界估將下探3.6%

中國多地房貸利率跌破4%的新低。圖為民眾在福建福州市看房。 （中新社）

中國已有多個城市調降個人住房貸款利率 ，既包括商業性個人住房貸款，也有住房公積金貸款，其中，多地首套房的商業銀行房貸利率降至4%以下，創下近幾年的歷史低位。業內人士分析，一些城市的商貸利率可能會降至3.6%-3.7%左右的水準。

不過，中國房市依舊低迷，有機構認為，當房貸利率發生顯著變化之後，市場銷售變化需要1-2個季度的時間發酵，到今年第4季，房地產銷售或將走上弱復甦的道路。

中新經緯報導，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行在天津市首套商業性個人住房貸款利率再度下調，最低由「LPR-20個基點」下調至「LPR-40個基點」，即首套房商貸利率降至最低3.9%。二套房商業性個人住房貸款利率沒有變動，仍為「LPR+60個基點」，即最低4.9%。該政策從10月14日起執行。

近期已有多地下調首套房商貸利率。石家莊多家銀行14日起將首套房貸款利率由4.1%下降至3.8%。近日，湖北武漢、宜昌、襄陽首套房貸最低利率均已下調，由4.1%降至3.9%。山東濟寧、廣東清遠及江門等地，都傳出首套房商貸利率下調至4%以下的消息，有城市甚至降至最低3.7%。

首套房商貸利率紛紛跌破4%，主要是受日前的政策影響。中國人民銀行、中國銀保監會在十一長假前夕發布《關於階段性調整差別化住房信貸政策的通知》，決定階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂分析，9月底的新政策發布後，符合條件的城市會進一步將房貸利率下調到最低水準，只有一步到位，而不是擠牙膏式的下降才對市場產生最大的作用，目前這些城市基本執行的是4.1%（LPR-20個基點）的下限水準，年底前下調的政策指示，保守估計會降到與經營貸類似的3.6%-3.7%左右的水準。房貸降到與經營貸差不多的水準，有利於降低購房者成本，同時有利於防止政策套利。

除了商貸利率下調，9月30日，人行公告，決定自10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。

據統計，目前已有北京 、天津、重慶、杭州、南京、嘉興、湖州、寧波、東莞、無錫、鄭州、南寧、石家莊、天水、吉林、成都、瀘州、襄陽、宜昌、黃石、荊州、隨州、恩施州、仙桃、天門、南昌、哈爾濱、合肥、馬鞍山等數十城開始執行新的公積金貸款利率。

銀河證券認為，個人住房公積金貸款利率迎來2015年以來的首次下調，並已經處於歷史最低水準，加上房貸利率下行空間的打開，開啟地產信貸的寬鬆周期。