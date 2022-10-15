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中國未來10年經濟平均成長率 彭博下修降至4.6％

記者葉文義／綜合報導
彭博經濟學家認為，動態清零及房市疲軟將持續影響中國大陸經濟成長。（取自央視新聞）
彭博經濟學家認為，動態清零及房市疲軟將持續影響中國大陸經濟成長。（取自央視新聞）

彭博經濟學家舒暢（Chang Shu）和朱懌（Eric Zhu）指出，在具有歷史重要意義的中共20大即將召開之際，中國經濟成長面臨著嚴峻挑戰。新冠疫情以及中國的應對政策，使長期趨勢更加令人擔憂。中國房市崩潰也將對經濟造成長期拖累。彭博當前預測，未來十年的平均成長率將低於5％至4.6％，比疫情前預測的增速低約0.6個百分點。

彭博經濟學家日前預測，2022年至2031年中國經濟的年均成長率為4.6％。相較前一個十年的7.3％、再之前30年的10％，均有所下降。這也低於彭博疫情前預測的5.2％。

疫情改變成長前景，動態清零造成的長期傷害是關鍵。這些限制措施勢必加速人口下滑，也打擊了作為創新和生產力成長引擎的民間企業。

房地產市場低迷是未來幾年嚴重拖累中國經濟的第二個主要因素。作為成長主要引擎的房地產投資，可能需在未來十年下滑25％後，才能實現供需平衡。

彭博經濟學家還認為，成長預測存在不確定性：若中國迅速結束動態清零政策，企業和必要的改革將回到正軌，進而提振經濟。另一方面，房地產市場的崩潰可能引發金融危機，並導致未來十年經濟增速放緩至只有預期的一半。

針對基本情境，彭博經濟學家給出了60％的發生機率，即假設動態清零政策到明年6月結束，過剩的房地產庫存將有序下降，而儘管國際往來尚未恢復到疫情前的水準，中國依然致力於一個開放的經濟。在這種情境下，預計未來十年中國經濟增速將從目前的約5％放緩至平均4.6％，到2040年代末將下降至近2％。

樂觀情境是假設動態清零政策更早結束，退休金改革和支持生育政策快速回到正軌。同時也假設美中緊張關係不會導致生產大規模撤出中國。 在這種情境下，到2031年，中國年均經濟成長率可能達到5.1％。再進一步看，加速改革後，生育率上升可能意味著2042至2051年經濟成長率將提高至2.9％，比預測基準高0.7個百分點。

在最壞的情境下，動態清零政策將持續到2023年之後，房地產市場急劇萎縮，2022至2031年年均成長率可能放緩至3.6％。如果改革步伐放緩，未能推動生育率上升，美中脫鉤更加嚴重，這可能導致2040年代經濟增速下滑至1％以下。

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